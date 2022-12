Paz Padilla: la ruptura que ha cambiado la vida de su familia

Paz Padilla sabe que su hija no pasa por el mejor momento. Ellas, que siempre han estado muy unidas, son el gran apoyo la una de la otra y lo que sufre la hija, lo sufre la madre, y al revés.

Es por ello por lo que la ex de Sálvame está sufriendo. Y es que, tal y como ya desveló Anna Ferrer, su hija, ella y su novio rompieron la relación hace un tiempo. Llevaban tres años juntos pero parece que el amor no dio para más.

Era la propia Anna Ferrer la que contaba lo ocurrido en su momento. Hay que tener en cuenta que la hija de Paz Padilla es una reconocida influencer. Tiene la suerte de poder apoyarse en los más de 800 000 seguidores que acumula en Instagram.

| Europa Press

Está claro que la suya es una figura muy destacada dentro del mundo influencer, y su cercanía y sinceridad le han hecho crecer como la espuma. Sin embargo, ella misma ha confesado que algo había cambiado desde hacía poco.

Desde hace unos meses, sus seguidores podían haber notado un cambio de actitud en Anna, se habría estado mostrando más distante y ausente. Ahora ha querido explicar el motivo de ello.

La hija de Paz Padilla, rota

El pasado mes de abril se produjo su ruptura con Iván Martín, el joven con el que llevaba tres años de relación. Así pues, la hija de Paz Padilla lleva ya varios meses soltera y habiendo sufrido un cambio de vida importante.

| Europa Press

Anna Ferrer, sincera como siempre, ha optado por dar las explicaciones pertinentes, y sus seguidores han podido descubrir el mal momento que atraviesa.

"Necesito hablar de algo que hace tiempo que quiero hacer, y es que siento que en los últimos meses me he distanciado mucho de vosotras… No sé si también lo sentís así, pero yo sí, y no me gusta nada", comenzaba diciendo.

"Lo he hecho por la situación personal que he vivido estos últimos meses y que me ha hecho alejarme un poco de todo y centrarme en otras cosas", aclaraba Anna Ferrer antes de entrar en detalles.

Ha sido entonces cuando la hija de Paz Padilla ha revelado que su ruptura con Iván Martín ha sido el motivo principal de su parón digital.

"Al final una ruptura es un momento de cambio muy grande, por lo menos en mi vida y creo que también en general. Al final pues lleva su tiempo el hacer tu duelo o el proceso de asumir ese cambio”, ha dicho emocionada

“Todos estos meses han sido un proceso de volver a encontrarme a mí misma. Tienes que volver a encontrar tu lugar. He hecho mucho trabajo personal y poco a poco volver a ser mi mejor versión”, explicaba.

| Instagram

Y antes de echarse a llorar por el apoyo que estaba recibiendo, Anna quería dejar claro: "Echo mucho de menos sentirme más cercana con vosotras porque me ayudáis mucho. Leeros, hablar con vosotras… Y me da pena que se haya perdido un poco”, ha dicho emocionada.

Anna Ferrer quiere cambiar su dinámica, y se ha despedido con un emotivo mensaje hacia sus seguidores: “Sois geniales y os animo a todas las que estáis pasando por algo así. En serio, es que no os merezco. Me llenáis el corazoncito", sentenciaba.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp