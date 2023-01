Andrea Janeiro ya sabe si debe repartir el dinero que heredará de su madre

Andrea Janeiro empieza a tener claro su futuro: por parte de padre tiene tres hermanos, pero por parte de madre siempre será la única. Belén Esteban ha estado varios años intentando ampliar la familia y se ha dado cuenta de que no cumplirá su sueño. Quería darle un hijo a Miguel Marcos y ha hecho todo lo que estaba en su mano, pero ya no puede más.

Andrea Janeiro, según informa el medio Reportajes, ha asumido que la princesa del pueblo no se quedará embarazada. Esto genera una consecuencia inmediata: no tendrá que repartir con nadie el dinero que en un futuro lejano herede de su madre. Belén confesó que tiene en el banco una cantidad cercana a los 100.000 euros y todo eso será de su hija Andreíta.

| Europa Press

Andrea está al tanto de los problemas que ha tenido la colaboradora con Hacienda, pero la situación ya está más que controlada. La ex de Jesulín responsabiliza a su exrepresentante Toño Sanchís, pero él asegura que no tuvo nada que ver. Esteban ha pagado sus deudas y ahora es propietaria de una empresa de alimentación muy rentable, así que su patrimonio no deja de crecer.

Andrea ya sabe que no tendrá que repartir la herencia no con nadie más: todo será suyo, así que debe invertirlo bien. La joven renunció a la fama nada más cumplir 18 años y siempre ha tomado decisiones muy coherentes. El diario Informalia asegura que le ofrecieron 100.000 euros por aparecer en televisión, pero ella se negó en rotundo.

Janeiro se ha ganado el respeto de la prensa porque en ningún momento ha cometido errores, todo lo contrario. Es una de las más coherentes de la familia de su padre: no quiere salir y no da motivos para que le persigan los reporteros. Por ejemplo, Julia Janeiro asegura que tampoco desea ser famosa, pero comparte su vida en las redes sociales.

Andrea Janeiro está al tanto de la nueva situación

Andrea no repartirá con ningún heredero el patrimonio que deje Belén y esto es algo que no le hace demasiada ilusión. Según ha salido publicado, estaba muy ilusionada con el propósito y quería que llegara un nuevo bebé a la familia. Miguel Marcos también deseaba con fuerza convertirse en padre, pero no ha podido cumplir su objetivo.

| Gtres

Janeiro ha tenido muchos problemas con Jesulín, supuestamente han pasado largas temporadas sin hablar. La princesa de pueblo se ha encargado de retransmitir estos desencuentros, aunque hace un tiempo que cambió de costumbres. Coincide con la reconciliación entre el torero y la joven, aunque ella nunca ha notado falta de nada gracias a Miguel.

La hija de Belén considera que el conductor de ambulancias es su segundo padre, siempre ha contado con su apoyo. Han vivido en la misma casa durante mucho tiempo, pero ahora ella está fuera de España ejerciendo de técnico de sonido. Fue la propia Estaban la que desveló por error esta información publicando una foto demasiado explícita.

Andrea Janeiro ya conoce a su nuevo hermanito

Andrea fue una de las primeras en trasladarse al hospital en el que dio a luz María José Campanario. La odontóloga quería máxima discreción y la única que podía hacerle caso era Andreíta. Nadie se enteró de que estuvo en el centro, nadie menos una periodista de El Programa de AR.

Janeiro ha demostrado que no hay nadie que no pueda renunciar a la fama. Si ella, que es hija de las dos personas más famosas de España, ha podido hacerlo, el resto también.

