Andrea Janeiro, preocupada por la desaparición del hombre que más quiere

Andrea Janeiro se encuentra preocupada por el aumento de las críticas hacia su madre y también lo está por uno de los hombres de su vida. Nos estamos refiriendo a su tío Víctor Janeiro, que está concursando en el reality Pesadilla en el Paraíso. El motivo es que parece que no es participante porque apenas se emiten vídeos de él y hay quienes lo tachan incluso de mueble.

Vamos, que parece que está desaparecido del programa y esto ha sido 'denunciado' públicamente por su mujer, Beatriz Trapote. Ha acusado a la dirección del espacio de no darle cabida en las galas ni siquiera en el plató.

Andrea Janeiro, estupefacta ante lo sucedido

La hija de Jesulín sabe que su tío está pasando sin pena ni gloria por el reality de Telecinco. Y es que no se mete en ninguna discusión ni da juego de ningún tipo.

De ahí que apenas se emitan vídeos de él. Una situación que ha molestado muchísimo a su esposa, que ha aprovechado la gala en directo para quejarse de lo que está sucediendo.

Andrea ha visto que cuando a Beatriz se le ha dado la palabra para hablar de otro tema, ha aprovechado para quejarse de lo que sucede con Víctor. Ha dicho: “Aquí hay un problema muy grande. A mi Víctor no lo sacan y no lo tienen puesto ni en las fotos, pero yo sé el porqué”.

De esta manera, ha dejado en evidencia a la organización del concurso porque Janeiro no está en las imágenes que decoran el plató. Un hecho este que llama la atención porque sí lo están otros participantes ya eliminados.

Acto seguido, ha añadido: “No lo tienen puesto para no quemar su imagen. Cuando sea ganador, fotaca. Señores, ¿dónde está mi Víctor? ¡Víctor ganador!”.

En este punto, el programa ha decidido llenar el recinto con instantáneas del torero. Y esto ha llevado a Trapote a alegrarse diciendo: “¡Ay, mi Víctor! La primera vez que lo veo”.

Una acusación la de la mujer del de Ubrique que ha dejado en jaque a la organización del concurso. Y no solo eso, además ha servido para que, al menos por un momento, se hable de él aunque sea por otra cosa que no sea su andadura en el programa.

Andrea Janeiro ve un nuevo ataque a Víctor

La hija de Belén Esteban ha visto que la gala ha estado nuevamente marcada por más acusaciones de 'mueble' a su tío. Estas han llegado por parte de Nagore Robles, que se ha enzarzado con Beatriz por este motivo.

Todo ha sucedido cuando Trapote ha tomado la palabra para volver a hablar de su marido sin venir a cuento. Hablando de quién ocupará el puesto de capataz ha dicho: “Si Daniela gana, se llevará a Víctor a la habitación ¿Qué os parece eso?”.

Un comentario ante el que la colaboradora vasca ha afirmado: “No nos interesa él. Bea ha hecho una pregunta que a nadie le interesa. El caso es hablar de él cuando no está generando absolutamente nada”.

La mujer del torero no se ha quedado callada: “Cuando sea el ganador, le vas a tener que aplaudir y te vas a tener que levantar”. Pero Nagore ha sido muy clara: “Yo no voy a aplaudir a quien no se lo merece. Sigo pensando que es una estafa de concursante”.

Comentario este último que ha enfadado muchísimo a la tía de Andrea. Por esto, ha manifestado: “Estafa de colaboradora eres tú, que tendrías que ir a la granja para poder hablar de lo que se vive allí”. A lo que Robles ha contestado: “No, cariño, yo ya estuve en una granja y gané".

"Apúntate esa, Trapote”.