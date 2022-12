Andrea Janeiro, muda al descubrir cómo es la terapia que sigue su madre

Andrea Janeiro tiene asumido desde hace mucho tiempo que Belén Esteban es un personaje mediático y que interesa todo lo que se diga de ella. Sabe que cualquier cosa de la que hable en televisión o en sus redes sociales va a dar mucho de que hablar para bien o para mal.

Andrea Janeiro es consciente de que Belén Esteban es un personaje del corazón que saltó a la fama poco antes de que la hija de Jesulín viniese al mundo. Desde hace más de dos décadas, es foco de los paparazis y esto le ha provocado algunos reveses.

Belén Esteban tuvo problemas de adicción y fue ella misma la que no tuvo reparos en contarlo en el programa en el que colabora desde 2009, Sálvame. El caso es que, por suerte para Andrea Janeiro, su madre ya está recuperada. Y ha dejado todos sus vicios que no le hacía ningún bien en su vida.

La hija de Belén Esteban, sin reacción al conocer qué hace la televisiva

Por otro lado, salir en televisión, es algo que a pesar de que lleva con naturalidad le ha gustado desde hace años y es su forma de vida. Pero, también, le ha provocado ciertos reveses a nivel psicológico, y hace unos días la 'princesa del pueblo' confesaba que los ha tratado de forma debida.

De hecho, Andrea Janeiro se ha enterado de que su madre lleva yendo un tiempo al psicólogo, aunque nunca había sido tan clara confesándolo.

Así se lo comentaba a la prensa en un acto de Sabores de la Esteban en un conocido supermercado de la capital de España.

Fue, hace unas semanas, cuando la colaboradora de Sálvame se abrió un canal cuando tuvo a bien presentar unos nuevos snacks de su marca Sabores de la Esteban. En este caso se trató de unas patatas fritas de cara al Mundial de Qatar, que ya ha superado su ecuador.

Andrea Janeiro ve cómo confiesa claramente por qué va al psicólogo

Durante ese evento en uno de los supermercados que venden estas patatas fritas, Belén Esteban no tenía problema en reconocer que ha tenido que ponerse en manos de especialistas. Lo ha hecho para superar aquella caída que tuvo en Sálvame el pasado mes de abril.

Una caída que provocó que se rompiese la tibia y el peroné, y le hiciese pasar unos meses realmente dolorosos. Aunque desde que finalizase el verano y que recuperase su silla de Sálvame, la tertuliana está mucho más recuperada a nivel anímico.

Belén Esteban: "No he tenido depresión, pero sí tristeza"

Gracias a estos psicólogos, podemos ver a una Belén Esteban que no es la misma que la que estaba postrada en casa con la pierna tras operarse la tibia y el peroné.

Preguntada por ello, Belén Esteban reconocía que "sigo yendo, pero es que ir al psicólogo no quiere decir que estés loco. Ellos te ayudan a llevar una vida mejor. Yo estoy encantada y creo que todo el mundo debería tener un psicólogo en su vida", aclaraba en un acto en la que veíamos a una Belén que contestaba a todo.

"Todos tenemos problemas, pero tienes que saber gestionarlos y eso, a veces, es complicado. Yo, cuando me caí, me negué a ir a uno. Y no he tenido depresión, pero sí tristeza".

"Si estoy mejor es porque sigo yendo al psicólogo". Así ha sentenciado en defensa de las personas que acuden a este tipo de especialista para cuidar su mente y tener una mejor calidad de vida a nivel personal.

