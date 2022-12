Andrea Janeiro, asustada al descubrir qué ha hecho el doctor de su madre

Andrea Janeiro siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y estar bastante lejos de las cámaras, a diferencia de su madre. Siempre ha querido mantenerse en el anonimato, pero debido a los padres que tiene a veces es difícil de cumplir. Es difícil mantenerse indiferene a lo que le sucede a tu madre, especialmente si hay alguien que pretende ser como ella.

Andrea Janeiro intenta estar siempre presente en la vida de su madre como puede. Como estuvo cuando se sometió a las operaciones estéticas durante estos últimos años. Y es que Belén no es la única que ha pasado por los mismos cirujanos.

Hablamos de Patricia Donoso, quien ha ganado bastante popularidad por sus últimas declaraciones. La televisiva amiga de Ortega Cano ha pasado por famosas manos como el médico de las Kardashians, Chia Karo. Sin embargo, su alto standing nunca ha sido tan lujoso.

Antes ya había pasado por Manuel Tafalla, el cirujano que le ha hecho una rinoplastia a la madre de Andrea Janeiro. "Me he hecho tres liposucciones, aunque en el reality Hijos de papá dije que ocho porque la gente quiere escuchar eso en un programa", declaraba. Andrea está asustada porque no sabía que alguien quería ser igual que su madre.

Andrea Janeiro no sale de su asombro

Andea Janeiro está temerosa de que haya personas que quieran parecerse a su madre. Más aún cuando pasan por las mismas manos que pasó su antecesora. Y es que Patricia Donoso se ha hecho exactamente la misma cirujía que Belén.

Janeiro se ha asustado al descubrir que el doctor de su madre supuestamente está replicando la operación que le hizo hace años.

Cabe destacar que para la princesa del pueblo, los resultados no fueron lo que prometieron los médicos. La madre de Andrea Janeiro pasó por quirófano en 2009, y desde entonces, la colaboradora no ha parado de someterse a retoques físicos.

| GTRES

Los resultados, tanto para Patricia como para la madre de Andrea Janeiro no fueron buenos. "Me enfrentaba al problema de que no tenía informes de Io que habían hecho antes. Tuve que ir descubriéndolo en el quirófano, despegando todo poco a poco y con riesgo de sangrado".

Andrea Janeiro ha visto cómo su madre se pasaba por camilla varias veces. Aquella vez que se realizó la rinoplastia también se sometió a una blefaroplastia, retoque en el párpado del ojo.

Más tarde se ha hecho una mamoplastia, una liposucción y lipoescultura, una segunda operación de nariz, rejuvenecimiento facial y diversos retoques. Por lo que parece que no entra en los planes de Andrea Janeiro someterse a este tipo de operaciones. Aunque actualmente este tipo de retoques están muy de moda entre la juventud.

Andrea Janeiro, un apoyo para su madre

Patricia Donoso sabe lo que es vivir bien, ya que se dedica a hacer favores a personas de Hollywood. Tiene tres liposucciones, le tiene que sumar una "reducción de estómago, un aumento y una reducción de pecho". "Y por último la nariz, que me la hizo el mismo doctor que operó a Belén Esteban."

La primera operación se la realizó con 20 años. Y desde entonces no ha parado, hasta pasar por el mismo médico que hizo la nariz a la princesa del pueblo. Andrea Janeiro estaría muy asustada de que haya personas que pretendan acercarse al rostro de su madre.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp