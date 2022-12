Anabel Pantoja rechaza el dinero de su padre y lo explica: 'Estoy decepcionada'

Anabel Pantoja ha llamado a sus antiguos compañeros de Sálvame para advertirles de algo: han elegido un camino muy peligroso. Están sacando a la luz todos los secretos de su padre, un hombre anónimo que en ningún momento concedió entrevistas. Pantoja entiende que se haya recogido la noticia, pero ha pedido que traten el tema con más respeto.

Anabel Pantoja ha dejado claro que rechazó el dinero de Bernardo, no se ha quedado con nada ni le ha quitado nada a su viuda. Todo lo contrario, cuando descubrió que Junco iba a tener problemas se ofreció a tramitarle una pensión de viudedad. Ha explicado por qué firmó tantos papeles en el tanatorio y reconoce que “el entierro fue un circo”.

| Telecinco

Anabel asegura que “no hay nada” refiriéndose a que la herencia no existe porque Bernardo no tenía dinero ahorrado. Promete que si hubiera patrimonio ella no querría quedarse con nada, lo único que quiere es proteger la memoria del difunto. “Yo no quiero nada, solo descanso y respeto”, comenta muy alterada durante su conversación con Sálvame.

Anabel ha estallado contra el programa y ha rogado que dejen de hablar de velatorio porque es un asunto muy duro para ella. “Estoy decepcionada” confiesa después de explicar por qué ha rechazado lo poco que podría haber heredado de fallecido. Quiere lo mejor para Junco, se ha portado muy bien con Bernardo y se merece tener su sitio.

Pantoja entiende que la japonesa tenga ganas de hablar, pero no tolera que ahora se convierta en un personaje peligroso. “¿Es tan importante saber ahora quién es Junco, qué pasa con mi padre y cómo se enamoraron?”, pregunta. También ha aprovechado para dejar claro que su familia siempre le ha tratado perfectamente, siempre le han el lugar que le corresponde.

Anabel Pantoja no volverá a 'Sálvame'

Anabel tiene muchas propuestas encima de la mesa, pero después de ver lo que ha hecho Sálvame ha tomado una clara decisión. Seguirá centrada en su carrera de influencer, no concederá ninguna entrevista en el Deluxe ni volverá como colaboradora. Piensa que lo mejor para los suyos es que esté lejos del foco mediático, sobre todo hasta que se aclare la situación.

| Instagram (anabelpantoja00)

Pantoja ha intentado comprender el trabajo de sus compañeros, pero la situación se descontrola por momentos y está muy dolida. “Entiendo que tengáis que contar que ha muerto, pero lo que no entiendo es que el programa se lleve con esto una tarde tras otra”. Ha pedido que dejen de hablar de patrimonio y de la casa de Bernardo, entre otras cosas porque no existe.

La influencer ha recordado que la casa que habitaba su papá con Junco es propiedad de su tía Isabel. Piensa que tiene todo el derecho del mundo a disponer del domicilio a su antojo, a pesar de la japonesa se quede en la calle. La tonadillera ha tenido mucha paciencia y ha sido muy generosa al ceder su vivienda, pero todo tiene un límite.

Anabel Pantoja solo tiene un apoyo

Anabel ha sido bastante dura con Telecinco y solamente hay una persona que le ha comprendido: Belén Esteban. La ex de Jesulín ve completamente normal que su amiga esté molesta, pues se está haciendo negocio de un asunto muy duro.

Pantoja ha tenido una discusión con María Patiño, quien defiende que en Sálvame están siendo muy sensibles con el tema. Aseguran que saben muchas más cosas de las que cuentan, pero no quieren hacer daño a nadie.