Anabel Pantoja, hundida: vuelve el hombre que intentó casarse con su madre

Anabel Pantoja confesó hace un tiempo que no le gustaba trabajar en televisión porque se sentía incómoda siendo el centro de la noticia. Pero no puede evitar pertenecer a una familia importante ni ser una de las influencers más destacadas del panorama nacional. La muerte de su padre le ha dado un extra de protagonismo que le ha sentado mal, sobre todo porque su madre ha salido salpicada.

Anabel Pantoja está cansada de escuchar rumores y ha puesto las cartas encima de la mesa para contar toda la verdad. Han acusado a su familia de tratar mal a Junko Takahashi, la viuda de Bernardo, y la colaboradora asegura que es falso. Promete que Mercedes Bernal, su madre, pagó y firmó los papeles del divorcio para que la japonesa pudiera casarse con el Pantoja.

| Telecinco

Anabel se niega a que señalen a Mercedes como responsable porque en ningún momento ha querido hacer daño a Junko. Sin embargo, la bailarina tiene una versión diferente y asegura que la mamá de la influencer firmó el divorcio porque tenía un interés oculto. Asegura que “apareció un señor” y quería casarse con él, de ahí que legalizara su situación con Bernardo.

Anabel está hundida porque Mercedes es una persona anónima y no quiere saber nada de la televisión. Pero cada vez tiene más frentes abiertos y ahora han resucitado a su exnovio, un tema que había estado en la sombra hasta la fecha. Este hombre ha vuelto con fuerza, todos los periodistas quieren saber quién es y hacerle varias preguntas.

Pantoja es consciente de que su mamá estuvo a punto de casarse y finalmente cambio de planes, pero no explica el motivo. Todo hace pensar que no tardará en salir a la luz porque cada vez hay más testigos indignados con la situación. Junko sabe quién es este señor que regresado al panorama mediático y también sabe por qué no se quiso casar al final.

Anabel Pantoja estalla al conocer la verdad

Anabel entiende que la viuda de Bernado haya hablado porque tiene derecho a reclamar su sitio, pero exige “respeto y tranquilidad”. Quiere alejarse del foco mediático y sabe que las palabras de Junko no han hecho más que alimentar la polémica. Ahora todos los espectadores saben que Mercedes Bernal estuvo a punto de casarse y se preguntan por qué no lo hizo.

| Instagram (anabelpantoja00)

Pantoja ha provocado esta noticia de forma indirecta, por eso está tan afectada: dio una versión incorrecta del divorcio de su padre. Dice que Merchi lo firmó por generosidad y realmente lo hizo porque ella se había enamorado de otro. Un tercer protagonista que ha vuelto con más fuerza que nunca, su testimonio es interesante y no pararán hasta dar con su paradero.

La influencer sigue sin creer lo que ha hecho la japonesa: emitir un comunicado para recalcar que se merece el mismo respeto que todos. “He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial. No solo para mí, sino para el resto de personas y nunca ha tenido maldad, pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario”.

Anabel Pantoja está decepcionada con los suyos

Anabel llamó a Sálvame y fue muy clara: pidió que se dejara de hablar de su familia porque estaba realmente afectada. “Creo que me tenéis cariño”, reflexionó mientras rogaba que dejaran descansar la memoria de Bernardo. No le han hecho caso, han seguido tratando el tema, por eso está tan decepcionada con sus antiguos compañeros, creía que eran amigos.

Pantoja se ha dado cuenta de que tiene que tomar cartas en el asunto porque la estabilidad de Merchi está en juego. No va a permitir que nadie le haga daño, nunca ha querido ser famosa y no es justo que le obliguen a estar en el foco de atención.