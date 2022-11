Anabel Pantoja habla de su primer hijo y destapa su triste futuro

Anabel Pantoja está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de confesar qué es lo que va a pasar con su primer hijo a partir de ahora.

El 25 de noviembre, se ha convertido en una de las fechas que tanto la influencer como el resto de su familia no van a poder olvidar. Y es que, después de años luchando contra su enfermedad, Bernardo Pantoja ha fallecido con tan solo 69 años de edad.

Unas horas antes de este triste desenlace, Anabel Pantoja se trasladó hasta Sevilla para pasar junto a su hermano sus últimas horas de vida. Pero este sentido gesto no ha estado exento de polémica.

Y es que hay muchas personas que consideran que la colaboradora de televisión no ha estado todo lo pendiente que debería de su progenitor. Por eso, ha decidido acudir a sus redes sociales para poner punto y final estos rumores.

A través de su perfil de Instagram, Anabel Pantoja le ha dedicado unas emotivas palabras al hombre de su vida. Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir el triste futuro que les espera, tanto a ella como a su primer hijo.

Anabel Pantoja está totalmente rota de dolor

Anabel Pantoja ha decidido no esconder su dolor por la muerte de Bernardo Pantoja. Por eso, este lunes 28 de noviembre, ha acudido a su perfil de Instagram para compartir con sus más de 1.700.000 seguidores la emotiva carta que le ha escrito a su padre.

Junto a una imagen de lo más divertida en la que aparecen ambos disfrutando de una buena comilona, la influencer ha querido dedicarle unas emotivas palabras al hombre que le dio la vida. Y es que, a pesar de que en los meses anteriores ha estado un poco alejada de él por motivos laborales, la influencer siempre se ha sentido muy unida al bailaor.

"Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo", ha escrito Anabel Pantoja, justo antes de confesar qué pasará con el hijo que tanto desea.

"Tu princesa te quiere y el día mañana, si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo", ha asegurado la tertuliana de Telecinco, muy dolida de que Bernardo no vaya a poder disfrutar de sus futuros nietos.

Finalmente, la exsuperviviente no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecerle a todos sus seres queridos que hayan estado junto a ella "sin soltarme la mano" en estos momentos tan dolorosos. "Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola".

Anabel es consciente de que ahora toca seguir adelante y pensar en todo lo que les queda por vivir. Por eso, se siente muy agradecida y afortunada de haber tenido a Bernardo como padre. "Gracias por traerme al mundo y por poder ser tu hija".

Anabel Pantoja recibe el apoyo de sus seguidores

Como era de esperar, esta publicación de Anabel Pantoja no ha tardado en llenarse de miles de likes y cientos de comentarios, donde sus followers han querido darle el pésame por esta dolorosa pérdida.

Algunas de sus compañeras de profesión, como por ejemplo, las influencers Madame de Rosa, Alejandra Rubio o Violeta Mangriñan no han querido dejar pasar la ocasión para mostrarle todo su apoyo.

Además, muchos de sus compañeros de Supervivientes también le han dedicado unas emotivas palabras. "Mi niña, tienes que ser fuerte y para arriba… Seguro que donde esté, te protegerá", le ha escrito Alejandro Nieto, ganador de la última edición.

Mientras tanto, su novia Tania Medina ha querido poner en valor el espíritu familiar de su compañera de reality: "Siempre fuerte con los tuyos. Qué suerte dar con personas como tú".

Y, a pesar de ser un momento de lo más doloroso, Anabel Pantoja también ha tenido que leer algunos reproches acerca de su actitud con Junco. Y es que muchas personas consideran que la influencer no le ha reconocido públicamente a esta mujer todo lo que ha hecho por su padre.

"A veces, los famosos os pensáis que todo tiene precio. Es cierto es que cubriste los gastos de tu padre, es cierto es que te preocupaste, pero el día a día lo vivió su mujer. Ella es la que vivió durante tantos años con tu padre, eso también es de valorar y admirar, ¿no?".