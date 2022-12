Anabel Pantoja descubre que pasa con su ADN y llama a sus abogados

Anabel Pantoja afronta uno de los años más complicados de su vida envuelta en escándalos y varapalos familiares. La colaboradora ha descubierto lo que ocurre con su ADN: coincide con el de Luis Manuel Vicente Rico, conocido como 'Pinocho', según confirma él mismo. Luis Manuel se ha puesto en contacto con sus abogados para emprender una demanda de paternidad.

El pasado 25 de diciembre se cumplió un mes del fallecimiento de Bernardo Pantoja y desde entonces no han dejado de salir nuevas especulaciones que señalan de forma directa a la influencer. Ahora, Luis Manuel Vicente, popularmente conocido como 'Pinocho', ha hablado para la revista Pronto con un mensaje claro a Anabel.

Anabel ha llamado a sus abogados después de descubrir lo que pasa con el ADN. Su supuesto hermano quiere reclamar el apellido Pantoja y ella no sabe cómo actuar.

Anabel Pantoja ya conoce los siguientes pasos

Tras la muerte de Bernardo, Anabel decidió poner tierra de por medio y marcharse a Canarias. La influencer ha estado totalmente alejada de los medios de comunicación buscando la tranquilidad y la estabilidad emocional.

Sin embargo, Anabel se ha encontrado con un nuevo frente abierto que no le haría ninguna gracia tener que afrontar. Fue en 2021 cuando Gustavo González revelaba en el plató de Sálvame que Anabel podría tener un supuesto hermano secreto por parte de su padre.

Este fue un tema que no agradó nada a la concursante de Supervivientes 2022 por aquel entonces, y todo apunta a que ahora deberá afrontarlo de nuevo. 'Pinocho' ha hablado con la revista Pronto sobre los nuevos pasos que piensa dar y no va a permanecer callado.

Luis, de 38 años, estaría preparando una demanda de paternidad para demostrar que Bernardo Pantoja era su padre. Según ha confesado, cuenta con dos pruebas de ADN que coinciden al 99%.

Además, asevera tener en su poder varios testimonios grabados en los que el hermano de Isabel Pantoja confiesa que él es su hijo. Con todo esto estaría elaborando la base argumental para presentar en el juzgado.

Esas pruebas de ADN, que según confirma Luis, coinciden al 99% podría ser el nuevo quebradero de cabeza de Anabel Pantoja. "Ya he pedido a mi abogado que inicie los trámites. Le guste o no a Anabel, mi apellido será Pantoja", ha revelado 'Pinocho'.

Luis mantenía una estrecha relación con Anabel hasta que el joven se pronunció públicamente a través de un programa de televisión. Desde ese momento, la influencer le retiró la palabra por completo y se rompió el vínculo:

"Teníamos una relación de amistad, pero se molestó porque yo intervine en el programa ¿Quién es mi padre? contando mi verdad con nuestro padre, y eso que no hablé mal de nadie. Pero ella, de buenas a primeras, me dejó de hablar e intentó por todos los medios que yo no pudiera ver a Bernardo", confiesa en el medio anteriormente citado.

Anabel Pantoja, muy molesta con las declaraciones de Pinocho

La influencer intenta esquivar lo máximo posible este tema ante los medios de comunicación. Según reveló Kike Calleja, Anabel estaría harta de este tema y no quiere saber nada al respecto: "Está muy enfadada con las declaraciones de 'Pinocho', está muy cansada", revelaba el periodista.

El pasado martes se celebró la misa en honor a Bernardo y la joven fue preguntada por ello. Anabel evitó pronunciarse, pero sí dejó clara una cosa: "Hemos dado el último adiós a mi padre. Hemos estado los que verdaderamente hemos estado con él todos estos años", sentenció.

