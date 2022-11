Anabel Pantoja confiesa lo de su embarazo a los padres de Yulen Pereira

Anabel Pantoja está más feliz que nunca y se refleja en los stories o posts que comparte en sus redes sociales desde que salió de Supervivientes.

Ha pasado mucho tiempo desde el momento en que la sobrina de Isabel Pantoja volvía a la realidad. Pero lo hizo con un tesoro en su vida, como es su actual pareja, Yulen Pereira. El esgrimista y la influencer se enamoraron a la primera de cambio en el reality de Telecinco y su relación fluyó tanto que, ahora, apenas se separan.

Si lo hacen, es por compromisos profesionales de Pereira. Este tiene que viajar lejos para competir de cara a su teórica participación en la modalidad de esgrima en los Juegos Olímpicos 2024 de París.

Anabel Pantoja, pletórica con su novio hispano-cubano

Lo cierto es que Anabel no esconde que, hace meses, se quedaba locamente enamorada de su chico. Hace unos días, en el plató del Mediafest Night Fever veíamos que derrochaban pasión cuando Yulen se acercaba a ella para plantarle un beso de los que hacen historia.

A pesar de la timidez del esgrimista, este se deja llevar por sus emociones. Sabe que a su chica le pasa lo mismo y, por ello, no tienen reparos en mostrarse en público lo mucho que se quieren.

En las últimas horas, también les hemos visto juntos. En este caso, se ha comprobado lo integrada que está Anabel Pantoja dentro de la familia de su novio.

La influencer está cada vez más integrada en la familia de Yulen

Según pasa el tiempo, el amor entre ellos es cada vez más grande y su relación se afianza de manera vertiginosa. Este pasado fin de semana, ambos decidían llevar a cabo un plan familiar y, en este caso, ha sido con la familia del deportista.

Se han ido de tapas, pues han estado comiendo junto a cinco integrantes de la familia de Yulen. Una de ellas era Arelys Ramos, conocida por ser la madre de Pereira y gran defensora del superviviente en el pasado reality de Telecinco.

Aunque, al principio, Arelys no veía con buenos ojos esta relación, está claro que la madre de Yulen ha tenido que aceptar la evidencia. Su hijo es muy feliz con la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel confiesa a sus suegros lo que piensa del embarazo

Yulen ha publicado una imagen en la que se ve aparte de su familia y la influencer ha respondido con un repost y unas palabras algo escuetas. "Domingo familiar", rezaba el mensaje de Anabel hace apenas unas horas.

Lo cierto es que Anabel ya ha hablado de muchos temas con su suegra. Y uno de ellos ha sido el asunto del futuro embarazo que desearía tener la joven sevillana.

Sabe que ahora no es el momento, pero que dentro de un tiempo vería con buenos ojos quedarse embarazada del esgrimista hispano-cubano.

Las rencillas entre ellas ya han quedado atrás y ahora se cuentan muchas cosas para alegría de Yulen Pereira. "He hablado con ella y me ha aclarado ciertas cosas. Yo creo que ahora me tiene un poco de cariño. Me quiero acercar a ella porque es la madre de mi pareja y creo que ha habido malentendidos", decía hace un tiempo.

"Ahora puedo entender por qué una madre va a defender a muerte a su hijo. Las personas se pueden equivocar y el tiempo pone todo en su sitio. Lo más importante que quiere Arelys, y yo también, es que ese niño sea feliz", dijo en su día.