Ana Terradillos confiesa cuánto ha ganado en 2022 y siembra el caos

Ana Terradillos ha revolucionado a toda la audiencia de El programa de AR al confesar cuánto dinero ha ganado durante el año 2022. Y es que todo a punta a que la colaboradora ha recibido una cantidad que ni ella esperaba.

No hay ninguna duda de que este año ha sido uno de los más duros para esta conocida periodista. Y es que tanto ella como sus compañeros Patricia Pardo y Joaquín Prat han tenido que hacer un esfuerzo extra para ayudar a su jefa.

A finales del 2021, 'la reina de las mañanas' anunció que tenía que abandonar todas sus funciones dentro de Unicorn Content para luchar contra su cáncer de mama.

| Mediaset

Desde entonces, estos tres periodistas han estado al pie del cañón para intentar mantener a flote el negocio de su gran amiga; algo que han logrado con creces.

Ahora, y con el sorteo de la Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, ha salido a la luz la cantidad de dinero que Ana Terradillos consiguió embolsarse a principios de año.

Ana Terradillos se siente muy afortunada

Ana Terradillos comenzó con buen pie el 2022. Y es que, tal y como ella misma confesó a principios de año, fue una de las afortunadas que consiguieron embolsarse una importante cantidad de dinero en uno de los sorteos más esperados.

El 22 de diciembre del año pasado, la presentadora en funciones de El programa de AR y todo su equipo de colaboradores estuvieron muy pendientes de todo lo que se estaba cocinando dentro del Teatro Real de Madrid.

Y es que, como todos sabemos, este día se celebra el sorteo de la Lotería más esperado. Fue en este momento cuando Ana Terradillos no se lo pensó dos veces a la hora de compartir con toda su audiencia la sorpresa que se llevó el Día de Reyes.

"Me tocaron 600 euros en el Día de Reyes y no te puedes imaginar la ilusión que me hizo. No es gran cosa, pero la que lie…", aseguró la comunicadora, muy expectante con el sorteo de ese año.

| Mediaset

Además, Ana Terradillos reveló en directo cuáles eran sus objetos de la suerte, entre los que se encontraba un collar del que no se separa y que suele sacar en este día tan especial.

"Tengo esta cajita de filigrana que me la compré en Jerusalén con mi padre, que es mi ciudad favorita. No la suelo sacar de casa, pero aquí meto mis deseos y hoy está mi número de la suerte. Esta cajita sabe muchas cosas de mí".

Ana Terradillos ha sido la única con suerte

Ana Terradillos lamenta lo que le ha pasado a su compañero de trabajo. Y es que, mientras que ella tuvo la oportunidad de ganar un pellizco el año pasado, Joaquín Prat, en cambio, ha sido víctima de una estafa cibernética.

Hace unos días, el copresentador de El programa de AR dejó a todos los seguidores del formato con la boca abierta al compartir con ellos lo que le acababa de pasar.

Con las fiestas de Navidad, los robos a través de la web se han multiplicado. Y es que, el exceso de compras que realizamos en estos días, son el escenario perfecto para este tipo de delincuentes.

| Mediaset

Por eso, el compañero de trabajo de Ana Terradillos no se lo pensó dos veces a la hora de contar su experiencia personal para, así, denunciar públicamente estas prácticas fraudulentas.

Según relató el periodista, hace unos días hizo una compra a través de internet, pero lo que menos se esperaba, era que se fuera a convertir en víctima de lo que se conoce como phising.

Y es que, tras adquirir este producto, le llegó un mensaje a su teléfono móvil. Sin pensárselo dos veces, el amigo de Ana Terradillos lo abrió y aquí es donde comenzó su pesadilla.

"Con un falso mensaje de Correos me la jugaron y me 'sisaron' 200 euros de la tarjeta… Estaba esperando un paquete y claro…", explicó Prat, antes de asegurar que "es muy fácil caer porque los métodos de estafa cada vez son más sofisticados…".

