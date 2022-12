Ana Rosa Quintana toma medidas en su productora para evitar otra traición

Ana Rosa Quintana ha celebrado la tradicional fiesta de Navidad con los integrantes de su productora, Unicorn. Lo que no imaginaba es que en esta celebración iba a ocurrir algo que ha trascendido a los medios y que ha generado controversia. Nos estamos refiriendo a que Alba Carrillo y Jorge Pérez tuvieron algo más que palabras durante la velada, como ha quedado claro en varios vídeos.

De este tonteo, que le ha llevado a él a dar explicaciones públicas y a su mujer, ha hablado la 'reina de las mañanas'. Lo ha hecho, entre otras cosas, para advertir de que va a actuar de cara a evitar que existan imágenes de próximas reuniones. No quiere que se produzca una nueva traición, que lo que suceda en las siguientes celebraciones se filtre a los medios como ha pasado ahora.

Ana Rosa Quintana se pone seria con el asunto

La presentadora de El programa de AR no ha podido evitar darle cabida en este espacio al flirteo de Jorge y Alba. Flirteo del que se han emitido numerosas imágenes y vídeos tanto en televisión como en las redes. Y es que, por ejemplo, muchos colaboradores subieron instantáneas a sus perfiles en Instagram.

El que se haya grabado en la reunión y emitido después no ha gustado nada en absoluto a Ana Rosa. Tanto es así que ha sido muy tajante de cara a próximas reuniones de Unicorn. Exactamente ha dicho: “Esto es una cosa entre amigos y, como presidenta de esta compañía, no me gusta que se grabe en una fiesta privada”.

“Y los que lo han hecho que no lo vuelvan a hacer. No voy a preguntar nada, pero que no lo vuelvan a hacer. Porque es que si no en la próxima fiesta, se establece que la gente deje los teléfonos fuera para que todos estemos a gusto”.

Una opinión que ha sido respaldada por Pepe del Real. Por este motivo, ha dicho: “A mí lo que me entristece es que se grabe lo que sucedió. No me parece de recibo”.

Ana Rosa Quintana comenta el flirteo

La exmujer de Alfonso Rojo, una vez que ha dado su punto de vista sobre las grabaciones, ha entrado en materia. Lo ha hecho después de que Joaquín Prat, que no pudo acudir a la celebración, haya afirmado: “Para una que no voy, la que habéis liado”. Después, Ana Rosa ha tomado para afirmar sobre el tonteo de los colaboradores: “Yo estuve, pero no me enteré de nada”.

Pepe ha vuelto a intervenir: “A mí no me vale con que la gente no grabe. Es que los protagonistas, Alba y Jorge, saben cuando la situación se les va de las manos, hay muchos hoteles alrededor. Te vas a un hotel y resuelves lo que tengas que resolver”.

Ana, para que no quedara la duda, ha añadido: “No se fueron juntos y no pasó nada. Fue todo fruto del fragor de la noche”.

| Mediaset

Tras esta afirmación, Marisa Martín Blázquez, que aparecía en uno de los famosos vídeos que han circulado, ha hablado. Lo ha hecho para decir qué vio entre Carrillo y Pérez: “Yo los estuve viendo muy cerca. Me daba pudor mirar porque lo que veía era dos personas que estaban tonteando y que se gustaban”.

“Yo estuve por varios sitios, pero es que estaban en el sitio que más se les veía. Estaban al lado de la salida, del ropero, del baño...Vamos, que no estaban tampoco escondiéndose”.

En este punto, Quintana ha querido saber la opinión de Joaquín y este ha sido muy claro: “Me parece que les han hecho una putada. Pero quien debe asumir su responsabilidad por ser un hombre casado y con hijos es quien lo ha hecho”.