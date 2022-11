Ana Rosa Quintana ya tiene look para Navidad

Ana Rosa Quintana nos ha mostrado una muy buena opción de outfit para estas navidades. La periodista se ha querido adelantar ya a las fiestas navideñas y ha dado el pistoletazo de salida. Con motivo de la celebración de la fiesta de la productora Unicorn, ella y sus compañeros se han reunido.

Un evento de lo más chic, en el que Ana Rosa Quintana ha querido ser una de las protagonistas. Por ello, se ha dejado ver con uno de los estilismos más atrevidos que nunca antes habíamos visto. Se trata de una pieza de estilo Old Hollywood.

Un vestido bastante escotado que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, las plumas que tenía en el bajo han sido las protagonistas de la noche. Todo un estilismo que se clasificaría dentro de la temática furry que más se lleva este invierno 2023.

Ana Rosa Quintana luce un look de lo más atrevido

Esta semana hemos podido ver a la increíble Ana Rosa Quintana lucir un look de lo más especial y, sobre todo, atrevido en la fiesta de la productora Unicorn. La periodista ha querido ir vestida con un fabuloso vestido escotado de estilo Old Hollywood, para reunirse con todos sus compañeros.

Una auténtica estrella del cine. Así es como la propia comunicadora ha legado al lado de su marido, Juan Muñoz al evento. Durante su entrada la hemos podido ver con un abrigo de color blanco de corte tres cuartos, adornado con pelo en las solapas, las mangas y el bajo.

Ana Rosa Quintana ha querido dar un paso más en el mundo de la moda, y ha apostado en esta ocasión por ir al estilo furry. Un estilismo protagonizado por las plumas, el pelo y el tejido suave.

Una prenda de lo más apropiada para estas navidades

Ana Rosa Quintana ha querido lucirse con un vestido de tirantes con escote en forma de pico. Esta pieza está plagada con pequeños adornos en tonos negros y dorados en forma de mini esferas. Cabe mencionar, que ha optado por un escote que eleva bastante el pecho, alarga el cuello y estiliza sobre todo la figura.

Un vestido de corte midi, que ha combinado a la perfección con su abrigo de plumas en el mismo tono que el tejido. Si analizamos este look, podríamos decir que es el más elegante con el que la hemos visto en los últimos meses.

Con él, Ana Rosa Quintana ha conseguido conquistar a todos los asistentes de la celebración, ya que parece haber gustado bastante. Y no solo ella ha triunfado en esta noche de empresa, sino que Alba Carrillo también.

Está, se ha dejado ver con un total black look. La colaboradora se ha decantado por otro vestido de escote halter adornado con maxi lazada. Otra opción bastante acertada tanto para esa celebración, como para Navidad.

Ana Rosa Quintana, una de las protagonistas de la noche

No podemos negar que este look es perfecto para Navidad. Si aún no has decidido que ponerte en estas navidades, el outfit de la colaboradora puede servirte como inspiración. Hablamos de un estilismo sofisticado, favorecedor y muy elegante.

La presentadora ha llevado esta prenda con la que ha parecido ser toda una auténtica estrella de cine, y es que perfectamente una actriz podría haberse decantado por el mismo outfit.

Una pieza de escote en 'Y' plagado de detalles que le han aportado bastante brillo. La prenda de corte midi era ajustada en la cintura y lucía una falda de tubo de color negra. Lo mejor de esta, eran sus plumas de tonos negros en el bajo.