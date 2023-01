Ana Rosa Quintana hace un anuncio que cambiará la vida de un famoso

Ana Rosa Quintana utiliza su programa matinal para arremeter duramente contra el Gobierno, lo que le ha supuesto fuertes críticas. También, cuando lo estima necesario, ataca a algunos famosos de la prensa rosa, como hizo el otro día con Gloria Camila y Ana María Aldón. Y ahora ha vuelto a hacer esto mismo con otro rostro muy conocido.

La periodista, al escuchar las últimas declaraciones de Kiko Rivera donde pide una reconciliación con su madre e incluso con su hermana, ha sido muy dura. Y es que ha pronunciado unas palabras con las que deja de manifiesto que algo va a cambiar en la vida de él: ella ya no le cree. Tiene claro que ha dicho eso para seguir facturando y continuar estando en el foco mediático.

Ana Rosa Quintana, estupefacta ante las palabras de Kiko Rivera

La exmujer de Alfonso Rojo ha emitido en El programa de Ana Rosa fragmentos de la participación de Kiko en el espacio El show de Bertín. Nos estamos refiriendo al formato que Bertín Osborne presenta en Canal Sur.

Ana Rosa ha visto que allí el DJ ha estado cómodo y esto le ha llevado a hablar del ictus que sufrió hace unos meses. Así, ha reconocido: "Me metieron en la UCI de ictus y a mi lado había chavales de mi edad que estaban completamente jodidos. El médico me dijo: 'Has vuelto a nacer, tómate la vida de otra manera porque esto avisa una vez, eres un privilegiado'".

Canal Sur

En este punto, Quintana lo ha visto confesar que “por prescripción médica no me puedo llevar sobresaltos. Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto que casi me da otro ictus. Esta fue la razón por la que mi madre no vino al hospital”.

Precisamente al hacer referencia a Isabel Pantoja, ha admitido, para sorpresa de todos, que se arrepentía de haberla atacado públicamente. Sus palabras exactas han sido estas: “He dicho muchas cosas que no se deben decir. Me he parado a pensar y, cuando te equivocas en las formas, pierdes la razón”.

“A partir de ese momento, las cosas de casa se solucionan en casa”.

A lo que ha añadido: “Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos muy orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido”.

Palabras que han llevado a Bertín a mandar un mensaje a la tonadillera: “Tienes a tu hijo aquí que está diciendo que quiere un abrazo tuyo. Y es una de las cosas más importantes que puede decir un hijo. Meteros el orgullo donde os quepa y daros un abrazo”.

Es más, Ana Rosa ha podido ver que Rivera incluso ha llegado a afirmar que le gustaría volver a sentarse a hablar con Isa Pantoja.

Ana Rosa Quintana arremete contra Kiko Rivera

La 'reina de las mañanas' se ha hecho eco en su programa de las declaraciones de Kiko y luego ha procedido a comentarlas. Ha dicho de forma tajante: “Esto es como el día de la marmota, ya lo hemos visto varias veces: insulto, digo no sé qué, luego me arrepiento, después vuelvo. Hay que seguir en la rueda”.

De esta forma, Quintana se ha mostrado escéptica con el arrepentimiento del sevillano, señalando que no es la primera vez que actúa así. Sí, que arremete contra alguien y luego se arrepiente.

Mediaset

Pero es que además también ha dejado caer que él ahora hace estas declaraciones porque quiere seguir generando contenido para la prensa rosa. Así lo que logra es ser noticia y tener la posibilidad de acceder a entrevistas que le supongan embolsarse una suma cuantiosa de dinero.

