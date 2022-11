Ana Rosa Quintana, asustada: la pelea ha sido seria y preocupante

Ana Rosa Quintana ha vivido todo tipo de situaciones en un plató. Sin embargo, la que ha visto estos días en su programa la tiene asustada e intranquila. Y es que ha sido testigo de que un equipo de su espacio ha tenido un encontronazo con uno de los escoltas de Iñaki Urdangarin.

Al parecer, el guardaespaldas ha evitado a toda costa que la reportera y su cámara captaran un momento personal. En concreto, un beso de él con su actual pareja, Ainhoa Armentia. De ahí que el exjugador de balonmano vuelva a ponerse en el punto de mira tras desvelarse cómo fue su condena en prisión.

Ana Rosa Quintana conoce el avance de la pelea

La presentadora de El programa de AR ha dado paso a la sección Club Social descubriendo algo inesperado y que la ha dejado perpleja. Una reportera del formato, Leticia Requejo, se había trasladado hasta Vitoria para poder felicitar a la novia de Iñaki y obtener unas declaraciones. Pero se le ha dificultado su labor.

La joven ha visto a Ainhoa en plena calle y le ha hecho varias preguntas, pero esta, con educación, no ha querido responder a nada. No obstante, las cosas se han complicado poco después, cuando, como ella ha explicado, “a las 15:00 Iñaki se acerca al despacho en el que trabaja su novia para saludarla”.

“Ha sido entonces cuando ella ha bajado y aquí se han besado. Nos encantaría enseñarles las imágenes del beso, pero no las tenemos porque un escolta del exduque de Palma nos ha retenido a tan solo a unos metros de la puerta. Nos ha impedido grabarles”.

| Europa Press

A esto ha añadido: “el escolta, que se ha identificado como policía nacional, además de impedirnos hacer nuestro trabajo, nos ha pedido la documentación. Y nos ha dicho que no nos moviésemos de su lado”.

“Cuando parecía que ya estaba todo solucionado, hemos ido en busca de Urdangarin, pero era demasiado tarde ¿Esa es una actitud lícita por parte de su escolta en la vía pública?”.

Ana Rosa ha visto que la reportera ha querido dar más detalles de lo sucedido. Así, ha explicado: “Nos sentimos intimidados, pero lo peor fue que no nos dejaran hacer nuestro trabajo. En un momento determinado, después de lo sucedido, me pueden las ganas de saber donde iba Iñaki”.

“Y es entonces cuando el escolta me empuja diciéndome que lo que quería era echarme hacia la acera, pero era una calle peatonal”.

| La Noticia Digital

Ana Rosa Quintana muestra su malestar

La 'reina de las mañanas' tras conocer el testimonio de la joven, no ha dudado en mostrar su malestar por lo que esta y su cámara han vivido. Lo ha hecho diciendo: “Si Iñaki está en un sitio público, en la calle, y hay unos reporteros, ¿por qué no le pueden hacer una foto? Es que no lo entiendo”.

Paloma García-Pelayo, por su parte, ha afirmado que “lo que hace el escolta es para ganar tiempo para que Urdangarin salga por otro sitio. Usa al que tiene asignado para salir con su novia por otro lado. Llevan años actuando así”.

Ana Rosa ha tomado nuevamente la palabra para afirmar: “Cuando estaba con la infanta Cristina hay una protección especial para ella y para él por ser su marido. Pero las circunstancias han cambiado”. A lo que Alessandro Lequio ha añadido: “Yo no sé el porqué tiene que seguir llevando escoltas, a efectos prácticos ya no su esposo”.

| GTRES

Un planteamiento este que ha sido respaldado en redes por muchos espectadores de El programa de AR. Lo han hecho dejando comentarios como “¿Quién porras es Iñaki para que tengas que pagarle seguridad cuando va de paseo con su novia?”. Y en esta misma línea encontramos: “¿Por qué tiene guardaespaldas aún? Es insultante ver cómo le acompañan en sus tareas diarias, como acercarse a la oficina de su pareja a darle un beso”.

“Si esperáis que apoyemos a esta monarquía, conmigo no contéis”.