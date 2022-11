Ana Rosa Quintana confirma lo último del divorcio que lo ha parado todo

Ana Rosa Quintana ha vuelto con más fuerza que nunca después de estar fuera de la televisión casi un año por un cáncer que dejó a todos sus seguidores realmente desolados.

Ana Rosa se implica cada vez más en el día a día del programa que conduce desde hace más de 15 años. Y lo cierto es que hay algunos temas en los que no deja opinar por muy espinosos que sean los mismos.

Uno de los asuntos del corazón que más titulares está dando desde antes del verano no es otro que el del inminente divorcio de Ortega y Ana María Aldón.

A pesar de que el acuerdo para que se produzca la ruptura formal de la diseñadora andaluza y el diestro aún no está finiquitado, Aldón desea que se produzca pronto.

Ana Rosa Quintana deja clara su postura tras la última polémica

Después de que Ortega tuviera dudas tras los consejos de su gente más cercana, Ana María Aldón no ve el momento de ese acuerdo. Un acuerdo que quiere culminar por el bienestar de su hijo.

Y en las últimas horas, esta ha querido desconectar de todo celebrando su 45 cumpleaños de la mejor forma que ha podido.

| Mediaset

Es cierto que a pesar de cumplir un año más, en un momento dado de su intervención como colaboradora en el programa Fiesta, Aldón se ha venido abajo. Y todo después de comprobar cómo su todavía marido no quería felicitarla en directo por un cumpleaños más especial que nunca.

"Le están pidiendo una cosa que no ve normal"

Aldón pronunciaba unas palabras cargadas de dureza e incluso de nostalgia sabiendo que este será un antes y un después en la celebración de sus posteriores cumpleaños. Es consciente de que en los siguientes no lo hará junto a su marido, aunque si con la persona que más quiere, su hijo José María.

Lo que ha pasado es que Fiesta le había pedido a Ortega que felicitase a la modista sanluqueña, pero este rechazó la invitación.

| TELECINCO

"Tengo que salir curiosamente de viaje. Es que hay un problema, porque no lo veo bien, porque nos vamos a separar, y ahora no encaja", se excusaba.

Aldón asumía este lunes la postura de Ortega, aunque unas horas antes no podía evitar romperse tras esa negativa. "Le están pidiendo una cosa que no ve normal, y yo tampoco lo veo normal. Me parece bien que no lo haya hecho, porque ya lo ha hecho en privado", decía el pasado fin de semana ante Emma García.

Ana Rosa Quintana opina del divorcio

Por otro lado, Ana Rosa Quintana no se ha cortado un pelo este lunes tras ver cómo había sucedido todo acerca de la 'no felicitación' de Ortega a su todavía mujer.

Recordemos que desde hace años, Ana Rosa le guarda un gran cariño al diestro e incluso fue su invitado estrella en su reaparición televisiva hace apenas un mes.

La periodista madrileña no ha dudado en opinar sobre cómo están llevando este proceso tan largo de separación. Y también lo ha hecho acerca de lo ocurrido el pasado fin de semana a colación del 45 cumpleaños de Aldón.

La comunicadora de El programa de Ana Rosa ha opinado a favor de la inacción del extorero. Así, ha comprendido totalmente su negativa a felicitar a su exmujer en el programa que presenta Emma García.

"Me parece bien y entiendo a José Ortega Cano. Se están separando y no es normal que la felicite en directo", ha dicho sin cortarse un pelo.