Ana Pastor confesó lo de su madre mucho antes de perder el trabajo

Ana Pastor es uno de los rostros más conocidos de La Sexta, aunque muy poco sabemos de su vida personal. Solo conocemos que es pareja del también periodista Antonio García Ferreras, su compañero de cadena, y algún dato más que ha revelado puntualmente. Así, por ejemplo, ha explicado detalles sobre su madre, como que no pudo estudiar por las circunstancias que le tocó afrontar.

Este detalle de la mujer que le dio la vida lo confesó antes de que recibiera el varapalo que acaba de sufrir. Nos estamos refiriendo al hecho de que se ha quedado sin trabajo. Sí, porque de manera inesperada se ha cancelado el programa que presenta: El Objetivo.

Una decisión esta que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y que quizás se ha tomado por una cuestión en concreto. Nos estamos refiriendo a que últimamente, por ciertos asuntos que han visto la luz, ella y su chico han perdido la credibilidad. Y esto ha dado lugar a una bajada notable de la audiencia de sus programas.

Ana Pastor habla de su madre

La periodista de La Sexta ha recibido un enorme revés con la cancelación de El Objetivo, que llevaba diez años en antena. Una cancelación que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, pero que ha sido decidida por un motivo de peso. Y este no es otro que la pérdida del 80 % de su audiencia en los últimos meses.

Esta caída en picado entre los espectadores puede tener varios motivos, pero los profesionales de los medios consideran que hay uno en especial. Nos estamos refiriendo a que se desvelaran unas conversaciones de Ferreras con Villarejo donde 'acuerdan' darle forma a noticias falsas en contra de Podemos.

| GTRES

Ante las citadas informaciones pactadas, Pastor ha optado por silencio. Pero es que además su productora Newtral jamás las investigó para determinar que eran mentira. Una productora que curiosamente se presenta así: “Hacemos fact-checking y desmentimos noticias falsas”.

La pérdida de audiencia queda palpable si comparamos el 9,4 % de share y 1 802 000 espectadores conseguidos en su cuarta temporada con lo que ha logrado en esta última. En este caso, solo ha reunido el 3,4 % y 395.000 seguidores.

Eso sí, al parecer, la cadena decidirá reservar el programa para hacer especiales puntuales durante el año. Y todo al tiempo que se rumorea que, a pesar de todo, la cadena seguirá contando con Pastor. Se especula con que a lo largo del año podrían ver la luz dos nuevos proyectos de ella.

Ana Pastor afronta la situación apoyándose en sus seres queridos

Ana Pastor estará sufriendo por la situación y se apoyará seguramente en su chico, en su hijo y en su familia para superar este trance. Y, sobre todo, en su madre, que ha sido una de las pocas personas de su entorno de la que alguna vez ha hablado. Con motivo del estreno del programa ¿Dónde estabas entonces?, se animó a dar a conocer algo de ella.

Exactamente, en una entrevista sobre su nuevo formato para la revista Lecturas, confesó: “En mi casa soy la primera que tiene carrera universitaria. Mi madre no pudo estudiar, no sabe ni leer ni escribir bien, es una analfabeta funcional y yo valoro muchísimo lo que he tenido. De hecho, de vez en cuando, hay que parar para poder echar la vista atrás y mejorar”.

Ana Pastor sabe que la cancelación ha generado revuelo

La mujer de Antonio García Ferreras ha visto que la noticia de la supresión de El Objetivo no ha dejado indiferente a nadie. Las redes se han llenado de mensajes comentándola. Y lo cierto es que la mayoría aplauden la decisión y arremeten contra la presentadora.

| GTRES

Exactamente, aparecen mensajes tales como “Al final, la maldad y la traición a los espectadores se paga. Deseo que Ana Pastor tarde en volver a antena por su traición al periodismo honesto, la democracia y la verdad” y “Lo alucinante es que no lo cerraran antes. Ni siquiera gente con tanto poder como ella y Ferreras se pueden permitir el lujo de no tener audiencia e irse de rositas”.

Y en esta misma línea encontramos: “Ella tiene que entender que ha perdido toda credibilidad. Da igual el programa o el formato que monte, no va a conseguir audiencia, pero ni a izquierda ni a derecha. Espero que lo entienda, está acabada”.

Sin olvidar otros como "Se supone que Newtral es una empresa de Ana Pastor y Ferreras para desmontar bulos. La misma empresa es el bulo"

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp