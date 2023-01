Ana Obregón: publican la foto que confirma el rumor más preocupante

Ana Obregón está pasando las fiestas navideñas más tristes y duras de toda su vida. El motivo es que no tiene a las tres personas más importantes para ella y a las que más ha querido y quiere. Nos estamos refiriendo a su hijo, a su madre y a su padre.

Tanto dolor siente por no poder pasar estas fiestas con ellos que la actriz ha optado por aislarse. Sí, como los rumores venían a indicar, ha querido pasar la Nochebuena y la Navidad sola. Ha preferido no celebrar nada, centrarse en ella y estar sin la compañía de nadie para poder pensar en quienes le faltan.

La revista Semana es quien ha podido fotografiarla en solitario y pensativa durante los citados días en Marbella. Allí es donde ha encontrado el refugio necesario para afrontar estos momentos tan difíciles, para desconectar de todo y de todo el mundo. Necesita espacio para superar estos trágicos trances que la vida le ha hecho pasar en los últimos años.

Ana Obregón, sola

La presentadora de ¡Qué apostamos! ha presentado este año las Campanadas de fin de año en La 1. Lo ha hecho en compañía de Los Morancos y con polémica, pues cometió un fallo que ha sido muy comentado en redes sociales.

Sin embargo, los días previos a la Nochevieja prefirió aislarse. No quería celebrar estas fiestas porque no tiene al lado a las personas a las que más quiere. Por este motivo, para sorpresa y preocupación de sus demás familiares y amigos, eligió salir de Madrid y pasar dichas fechas en solitario.

Su destino fue la ciudad malagueña de Marbella, una urbe que es parte muy importante de su vida. Y es que en ella ha disfrutado de momentos muy especiales con su familia y, sobre todo, con esos seres queridos que le faltan.

Así, lo ha revelado ahora la mencionada revista Semana con una exclusiva. En concreto, dicha información la recoge en portada con este titular: “La soledad de Ana Obregón en sus Navidades más difíciles”.

Ya en el interior, muestra distintas imágenes de la madrileña, donde se la ve en la playa, seria y con gafas de sol oscuras. Allí, se recarga de energía positiva bajo el sol mientras reflexiona acerca del duro momento que está viviendo. Parece que esa soledad era la que necesitaba para 'explotar' emocionalmente: para recordar, para llorar, para aceptar la situación, para sacar su rabia...

Ana Obregón sufre otro nuevo revés

La ex de Alessandro Lequio está sufriendo mucho por no tener a su vástago y a sus padres en estas fechas tan familiares. Y, por si fuera poco, ha tenido otro revés inesperado que le ha causado un enorme dolor. Exactamente, lo que ha pasado es que ha fallecido Elena Huelva, la joven que padecía la misma enfermedad que su hijo y con la que tenía una estrecha relación.

Ana se topó ayer con el triste fallecimiento de la influencer y nada más conocerlo no dudó en usar las redes para hacerle un homenaje. Subió varias imágenes juntas y abrazadas, que las acompañó de un sentido texto. Este dice: “Mi princesa guerrera y luchadora: Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma”.

“Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y esperar el ensayo que nunca llegó, ver como has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer”.

A esto añade: “Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022. Conocer a ese ángel de tu hermana, que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre y verme reflejada en cada segundo en ellas”.

“Tus ganas han ganado siempre, corazón. Cuidaré de tu madre y de tu hermana, las acompañaré en su duelo, te lo prometo. Y desde aquí, como hace unos momentos, les mando todo mi amor”.

Ana Obregón y sus promesas a Elena

La presentadora quiso también aprovechar estas palabras para prometerle algo más a Huelva. Dijo: “Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste. Y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz”.

“Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo con nosotros”.

| Telecinco

Para finalizar, afirmó: “Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro, no os olvidéis de mí, os quiero muchísimo más allá de la eternidad. Tus ganas han ganado, gracias Elena por tanto”.

