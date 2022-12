Ana Obregón manda un mensaje y saltan las alarmas: 'No hay dinero'

Estas últimas semanas están siendo un poco difíciles para algunos personajes públicos como es el caso de Elena Huelva. La joven tras crear el lema 'Mis ganas ganan' se ha convertido en toda una referente para la lucha el cáncer.

La influencer, tras estar luchando durante cuatro años contra el cáncer, ha compartido un vídeo en el que ha informado sobre el empeoramiento de su salud. Este se ha hecho viral y ha conseguido ser visto por todo el mundo. La creadora de 'Mis ganas ganan, nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente', ha querido lanzar este triste mensaje.

Un video triste en el que ha contado de la mejor manera posible cómo se encuentra actualmente. La joven ha conseguido llegar a personas con rostros bastante conocidos como es el caso de Ana Obregón, Aitana o Manu Carrasco, entre otros.

| Europa Press

No solo estos famosos son algunas de las personas que han estado apoyándola en todo momento, sino que también existen muchas anónimas que la siguen y la apoyan. Durante estos últimos días hemos sido conscientes de la difícil situación que tiene encima y personas como Ana Obregón han querido mostrar su apoyo.

Ana Obregón muestra todo su apoyo

Después de hacerse viral el video de la influencer Elena Huelva, en el que informaba de su empeoramiento de estado de salud, muchas personas como Ana Obregón han mostrado su apoyo.

Tras no asistir al estreno de la serie de Disney Plus 'La Última' debido a su salud, ha querido informarnos de su nueva enfermedad. Esta ha confirmado que afecta directamente a la tráquea, y que es bastante peligroso, ya que es por dónde respiramos.

| GTRES

Además, ha querido dejar claro que ella ya ha ganado "que mis ganas han ganado por todo el amor. Y por las personas que tengo a mi lado".

Ha finalizado con "pase lo que pase yo ya he ganado. Sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero".

Ana Obregón ha lanzado un mensaje públicamente para apoyar a Elena. La presentadora lo ha hecho a través de su red social favorita, Instagram para que todos sus seguidores animen a la influencer a seguir luchando.

Además, ha querido dejado claro que el cáncer es la única guerra en la que no hay ni ganadora ni perdedores. En ella solo hay heroínas y héroes como fue su hijo y como es ella.

Ana Obregón consigue hacer viral su mensaje

La presentadora ha publicado un carrusel de tres fotografías en las que aparece al lado de la influencer. Además, en el pie de foto ha añadido un mensaje de lo más emotivo para darle mucho ánimo y apoyo.

| Instagram: @elle_spain

Ana Obregón escribía: "MI PRINCESA LUCHADORA Y GANADORA". "Esta foto me la diste tú y siempre la llevo conmigo.

Porque conocerte y ese abrazo ha sido lo mejor que me ha pasado este año"."El cáncer, esa p. mierda de enfermedad, es una guerra cruel , pero es la única guerra en la que no hay ni ganadores ni perdedores".

"Hay heroínas como tú, héroes como fue mi hijo. Y muchos más que no conocemos", añadía Ana Obregón. "TODOS NOS DAIS UNA LECCIÓN DE VIDA. No te suelto de la mano, ni a tu ángel de hermana Emi, y no te soltaré JAMÁS".

'No hay dinero'

Ana Obregón añadía en su mensaje: "Tantas conversaciones y lágrimas compartidas. "Tanto buscar ensayos porque en este país no hay dinero para investigar". "Tanta impotencia y tu sigues ahí , porque tus ganas ganan, corazón".

La presentadora ha querido lanzar una pulla, ya que ha afirmado que en este país no hay dinero para investigar y que por ello, Elena está así ahora. Ana Obregón ha hablado sin pelos en la lengua y ha trasmitido públicamente a través de estas frases lo que siente al respecto.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en Whatsapp