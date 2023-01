Ana Obregón consigue lo imposible y filtran las pruebas que lo demuestran

Ana Obregón ha conseguido lo que tanto llevaba esperando. Y es que, después del disgusto que se llevó en las Campanadas del 2022, la bióloga ha visto las pruebas que demuestran que por fin se ha hecho justicia.

El pasado 31 de diciembre, Risto Mejide cavó sin querer su propia tumba mediática. El presentador fue el encargado de despedir el año en Telecinco junto a su compañera, Mariló Montero.

Y, a pesar de ser un tándem que a priori tendría que haber funcionado, en esta ocasión, se han tenido que medir con otras dos grandes estrellas de las Campanadas: Ana Obregón y Cristina Pedroche.

Ana Obregón recibió un cruel ataque de un compañero

Aunque este año ha sido algo diferente al resto. Y es que, a pesar de que la presentadora de Atresmedia siempre causa expectación con sus arriesgados estilismos, este 2022 lo ha despedido con una noticia muy especial.

Tal y como anunció en exclusiva la revista Lecturas, la vallecana y el chef Dabiz Muñoz están esperando a su primer hijo. Por su parte, Ana Obregón volvió a cautivar a la audiencia de nuestro país con las emotivas palabras que le dedicó a su hijo tristemente fallecido.

Pero lo que nadie esperaba era que Risto fuera a cargar en directo contra estas dos mujeres. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", le preguntó entre risas a su compañera.

Como era de esperar, estas palabras no le sentaron nada bien a Ana Obregón, quien no tardó en acudir a su cuenta de Instagram para sentenciar la actitud del presentador. "En esta vida no todo vale", le comenzó advirtiendo.

"Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina por estar embarazada y hacia mí por haber perdido a mi hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen", dijo a continuación, antes aclarar que su risa "al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo", también duele.

Ahora, y a pesar de que Ana Obregón no quiere que nadie se vea afectado por este desencuentro, los usuarios de las redes sociales han tomado partido en esta particular guerra y todo apunta a que la actriz ha sido la gran vencedora.

Ana Obregón no esperaba que fuera a suceder esto

Ana Obregón se ha quedado sin palabras al ver el último análisis que ha compartido la revista Semana. En él, este medio de comunicación ha querido demostrar cómo las desafortunadas palabras de Risto han afectado a su popularidad en las redes sociales.

Según este seguimiento, la cuenta de Instagram de Mejide ha sufrido una importante caída si de seguidores hablamos. Y es que, a pesar de tener a día de hoy alrededor de 1,4 millones de followers, el comunicador ha notado una significativa pérdida durante los primeros días de este 2023.

Nada más pronunciar su discurso de Nochevieja, muchos internautas advirtieron que iban a dejar de seguirle en esta red social, pero lo que menos se esperaba el televisivo era que estas amenazas fueran a hacerse realidad.

A día de hoy, esta metedura de pata le ha costado perder a Risto casi 6.000 seguidores. Y, aunque pidió disculpas y aseguró que el ataque no iba dirigido a Ana Obregón ni a Cristina Pedroche, todo apunta a que la gente no está dispuesta a olvidarse de este lamentable episodio.

Según la tabla que ha publicado Semana este martes, 10 de enero, tan solo un día después de que comenzara la polémica, el publicista perdió cerca de 200 seguidores.

Pero, dos días más tarde, la bajada de followers aumentó hasta tal punto que, desde entonces, no ha habido ni un día en el que Risto no haya visto disminuir su cuenta de Instagram.

En cambio, la gran beneficiaria de esta polémica ha sido Ana Obregón, quien después de su alegato en contra de Mejide ha sumado a su lista de seguidores más de 50.000 nuevas incorporaciones.

