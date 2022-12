Ana Obregón confiesa qué hizo su hijo antes de morir y muestra pruebas

Ana Obregón sigue sufriendo a diario la perdida de su hijo Aless Lequio. Un dolor que jamás llegará a superar, tal y como ella misma reconoce.

El joven fallecía con apenas 28 años tras una dura lucha contra el cáncer, pero Ana está dispuesta a cumplir con todos los proyectos y sueños que su hijo dejaba pendientes.

Y uno de ellos es un libro en el que la actriz se ha volcado por completo. "Está siendo difícil", confesaba respecto al proceso de escritura. "Es vaciarse y revivir un poco todo, pero lo hago por él".

| GTRES

"Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro", compartía con sus seguidores. "Se lo debía a mi hijo".

"Durante su enfermedad, empezó con esta joya qué nunca pudo terminar y cuyo título es El chico de las musarañas".

Hace poco se cumplían 31 meses desde su fallecimiento y Ana lo recuerda como si fuese ayer. Así, la bióloga ha querido rendirle homenaje a este "guerrero que sonrió al cáncer".

"No es verdad que el tiempo lo cura todo, no cuando tienes que devolver a tu hijo al cielo", admite emocionada. "Eres mi guerrero que sonrió al cáncer, mi primer y último amor, mi héroe, mi amor eterno".

Ana ha vivido los dos últimos años más duros de su vida tras perder también a sus padres. Y no podía evitar romperse al afirmar que ha perdido a todas las personas a las que ha querido.

Son su activismo y los proyectos en los que vive volcada los que la mantienen fuerte. De hecho, Obregón tampoco le suelta la mano a otras luchadoras como Elena Huelva, que también libra la dura batalla del cáncer.

"Conocerte y ese abrazo ha sido lo mejor que me ha pasado este año", escribía Ana tras haber conocido a la joven.

Ana Obregón se enfrenta a su peor Navidad

Y desde el primer momento se ha mostrado muy cercana a Elena, queriendo brindarle todo su apoyo.

"El cáncer, esa p. mierda de enfermedad, es una guerra cruel, pero es la única guerra en la que no hay ni ganadores ni perdedores, hay heroínas como tú", le decía.

"Héroes como fue mi hijo, y muchos más que no conocemos. No te suelto de la mano. Tus ganas ganan, corazón", era el mensaje de cariño que le hacía llegar a Elena tras confesar que su estado había empeorado.

| Instagram: @elle_spain

Esta Navidad será una de las más duras para Ana, que por primera vez se ve sola y sin un lugar "al que poder ir".

Este año, la actriz volverá a vestirse de gala para dar la bienvenida al año nuevo junto a los Morancos en TVE.

"La vida me ha castigado con ganas", se lamenta. "No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa".

| Europa Press

Y es que le resulta imposible no recordar aquellas navidades en las que fue tan feliz. "Se gastó su primer sueldo en un fular de piel blanca, de una marca de superlujo".

Un precioso detalle que iba "con una nota que no la puedo leer porque me emociono", cuenta sobre el primer regalo que le hizo Aless.

"Y, en Navidad, se ponía el gorro de Papá Noel y llenaba la casa de amigos. Yo me tenía que ir a dormir a un hotel", sostiene.

Además, ella misma reconoce que no sabe de dónde pudo sacar las fuerzas para ponerse delante de las cámaras aquel 2020 que muchos querrían olvidar.

"Me parecía muy difícil ponerme delante de una cámara para despedir un año tremendamente duro para mí", confesaba.

"Este año pensé que ya no podía haber nada peor, pero me tengo que enfrentar con la pérdida de mi padre y de mi madre".

