Ana Obregón va todas las semanas al hospital por un motivo que impacta

Ana Obregón es uno de los rostros más célebres de la crónica social, por eso cualquier cosa que cuenta se convierte en noticia. Recientemente ha desvelado que todas las semanas va al hospital y el motivo ha impactado a todos sus seguidores. Concretamente visita el área de oncología infantil e intenta ayudar a las familias afectadas porque ella mejor que nadie sabe lo que se siente.

Ana Obregón está recibiendo buenas críticas, el público se ha quedado impactado al comprobar lo fuerte que es en ciertas situaciones. Para ella es muy duro reencontrarse con la misma enfermedad que tuvo su hijo, pero está haciendo un gran esfuerzo. Primero dio visibilidad al sarcoma de Ewing y después está luchando para recaudar fondos e investigar este cáncer tan extraño.

Ana está atravesando un momento delicado porque amadrinó una causa: el caso de Elena Huelva. La influencer también tuvo sarcoma de Ewing y antes de marcharse consiguió que sus miles de seguidores conocieran la enfermedad. Como dice su lema, sus ganas de luchar contra el cáncer han ganado porque ahora todos conocemos lo importante que es investigar.

Ana ha hablado en la revista Pronto de este suceso y ha dejado claro que hay dos cosas fundamentales: el ánimo y la investigación. Está escribiendo un libro para recaudar fondos, será un pequeño homenaje a su hijo porque realmente él empezó el proyecto. No lo pudo terminar y la actriz ha tomado las riendas de la situación porque sabe que a él le haría ilusión.

“Lo poco que salgo de casa es para trabajar o recibir algún premio, el resto del tiempo estoy encerrada escribiendo. Llevo cuatro meses y es un homenaje a mi hijo, así que el libro se llamará El chico de las musarañas. Mi mami, cuando era pequeña y me quedaba pensando me decía que estaba pensando en las musarañas y yo también se lo decía a Aless”.

Ana Obregón explica qué hace en los hospitales

Ana siempre ha sido muy honesta a la hora de hablar y nunca ha escondido que está atravesando por un momento complicado. Intenta sonreír, pero ha perdido la ilusión porque las tres personas más importantes de su vida han fallecido. Primero fue su hijo Aless y después sus padres, lo único que puede hacer es intentar ser feliz porque eso era lo que ellos querrían.

Obregón solamente ha encontrado una forma de paliar su dolor: visitando hospitales y ayudando a familias necesitadas de esperanza. “A mí me ayuda mucho ayudar a los demás, así que visito plantas oncológicas de niños cada fin de semana. Estoy con ellos y con sus madres”, explica durante su última entrevista.

La ex de Alessandro Lequio piensa que lo ha perdido todo y no le tiembla el pulso al decirlo. Cree que la única forma de desahogarse es compartiendo su malestar. Su sinceridad no ha hecho más que consolidar su reinado mediático.

Ana Obregón desvela cómo es su tratamiento

Ana ha desvelado que su tratamiento consiste en ayudar a los demás, por eso va al hospital todas las semanas. “Antes cuidaba a mi padre, a mi madre y a mi hijo, ahora como no tengo a quién cuidar ayudar a los demás me ayuda”. Esa es la única forma que ha encontrado de seguir adelante y está haciendo una gran labor.

Obregón quiere estar con las madres de niños que tengan cáncer y darles buenos consejos. “Yo el alma ya la tengo rota y lo único que me ayuda a que vuelva todo a su sitio es estar con las madres. Estar con ellos y darles algo de esperanza”.

