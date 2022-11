Ana Milán deja mudo a su hijo al confesarle que debe irse

Ana Milán ha dejado sin palabras a su hijo tras confesarle que no está dispuesta a volver. Y es que, la actriz ha vuelto a sacar a relucir su fuerte carácter para opinar acerca de uno de los temas más polémicos del momento.

Como todos ya sabemos, esta conocida intérprete es una de las figuras públicas que más utiliza las redes sociales para interactuar con sus seguidores, pero ahora parece que todo está a punto de cambiar.

Hace unos días, varios medios de comunicación se hicieron eco de una inesperada noticia: el empresario Elon Musk ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares.

Una de las primeras medidas que este magnate ha tomado al frente de su nueva empresa ha sido despedir a varios de los directivos de esta red social y ha advertido que está barajando prescindir también de los servicios de varios de sus trabajadores.

Por eso, este jueves, 17 de noviembre, las oficinas de la compañía se vieron obligadas a cerrar, ya que algunos miembros del equipo decidieron abandonar sus puestos de trabajo tras las constantes amenazas de despido por parte de su nuevo jefe.

Y es que, según ha trascendido, los trabajadores de Musk no están dispuestos a trabajar más horas de lo debido.

Ahora, Ana Milán no se lo ha pensado dos veces a la hora de rebelarse contra todas las cuestionables medidas que el empresario está llevando a cabo. Por eso, ha acudido una vez más a su cuenta de Twitter para hacer oficial la importante decisión que ha tomado al respecto.

Ana Milán asegura que no piensa volver

Ana Milán ha sido una de las famosas que se ha revelado tras conocer todos los cambios que Elon Musk está llevando a cabo en su equipo de trabajadores.

Hace unos días, esta actriz española entró por última vez en su perfil de Twitter para comunicarle a sus seguidores la última decisión que había tomado en su vida.

Y es que, tras enterarse de todos los cambios que se están llevando a cabo dentro de esta empresa, Ana Milán ha decidido de forma tajante no ser cómplice de lo que el magnate quiere hacer con sus trabajadores.

"A mí me gusta marcharme antes de que me echen, y más cuando la fiesta se pone fea", comenzó explicando a través de un tuit. "Me marcho de Twitter sabiendo que echaré de menos el talento y la carcajada espontánea de desconocidos".

Además, también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a este conocido empresario: "Elon, pareces bobo. Ahí te quedas con los trolls".

Para finalizar, la alicantina invitó a todos sus followers a seguir en contacto con ella a través de otra conocida red social. "A los que queráis, nos vemos en Instagram. Salud", finalizó Ana Milán.

Y ha sido, precisamente, en esta red social donde la intérprete dio más detalles acerca de la importante decisión que acababa de tomar.

"He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis. Además, Elon y sus despidos me caen fatal", aseguró Ana Milán, a través de las historias de su cuenta de Instagram.

"Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que si lo que haces no me gusta, te digo 'adiós'. Así que ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes", sentenció.

Como era de esperar, algunos usuarios de Twitter no han tardado en reaccionar a la tajante decisión que ha tomado Ana Milán tras enterarse de los despidos que se están produciendo dentro de esta empresa.

"Bien hecho, hay que hacer, además de decir o criticar", aseguró una usuaria de esta red social. Y, aunque muchos han aplaudido el gesto de la actriz, otros, en cambio, han aprovechado para criticarla.

"Llama cobardes y se va. En fin, como si nos quisiera dar a entender que le importan los trabajadores de Twitter. Una pregunta ¿Cuándo despiden a un actor/actriz de una película o serie, también va a dejar de trabajar? No puedo con la hipocresía, me supera".