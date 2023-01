Ana María Aldón tiene un nuevo disgusto que no podrá olvidar nunca

Ana María Aldón está teniendo un comienzo de año realmente complicado. Su ex, Ortega Cano, ha decidido demandarla por hablar de su relación y Gloria Camila ha arremetido contra ella y contra su hija. Por si fuera poco, ha tenido un enorme disgusto en pleno directo del programa Fiesta.

Lo que ha sucedido es que ha tenido un encontronazo con la presentadora, Emma García. No se han puesto de acuerdo sobre los turnos de palabra que esta da y han intercambiado reproches. De ahí que Ana María se ha sentido mal porque una de sus defensoras y apoyos en el programa se ha puesto en su contra.

Ana María Aldón ha sido frenada por Emma García

La madre de Gema Aldón ha tenido siempre en Emma un enorme apoyo cuando ha relatado su sufrimiento por su vida personal. Sin embargo, este fin de semana no ha sido así a tenor de lo que hemos visto los telespectadores.

Lo que ha sucedido es que Ana María y Aurelio Manzano han tenido en Fiesta un nuevo enfrentamiento por Ortega Cano. El periodista ha tomado la palabra, lo que ha llevado a Aldón a intentar interrumpirlo para poder dar su punto de vista. Y al ver que García tampoco le permitía hablar ha pedido permiso para hacerlo a la directora del formato.

Este gesto no ha gustado nada a la presentadora. Tanto es así que muy enfadada ha dicho: “¿Me dejas hacer mi trabajo? Te estás dirigiendo a la dirección para que te dejen hablar y la que da los turnos soy yo”.

| Telecinco

Tras esto, Ana María Aldón ha visto a la vasca añadir: “Esto no es ninguna bronca, es una realidad que me compete a mí”. A lo que la ex del torero ha respondido: “Pues yo sí me lo tomo como una bronca. Es que no me das la palabra”.

En este punto, Emma ha añadido: “Pues no lo tomes así. Lo único que te estoy diciendo es que si tienes que pedir el turno de palabra, me lo pidas a mí. Te lo he dado una vez que ha terminado Aurelio".

"A lo mejor tú lo querías antes, pero te lo he dado ahora, ya está”.

Ana María Aldón no se ha quedado callada: “Pues que termine él de hablar y haga la entrevista él. Es que no es así. A mí se me van las cosas y necesito puntualizar en el momento en el que él me dice algo”.

“Yo no tengo la cabeza que tiene él ni su memoria retentiva”.

| Telecinco

Tras esto, se le ha permitido a Manzano lanzar una pregunta a Ana María y cuando esta ha ido a responder, Emma la ha interrumpido. Lo ha hecho para irse a publicidad, provocando el malestar de aquella.

Ana María Aldón ha abandonado el plató

A Ana María Aldón no le ha gustado nada el comportamiento de la presentadora de Fiesta. Por esta razón, tras la emisión de los anuncios, su silla estaba vacía. Y esto ha llevado a la vasca a preguntar a dirección dónde se encontraba la gaditana.

Se le ha respondido que estaba fuera del plató porque necesitaba tranquilizarse y aceptar la tensión vivida. Eso sí, luego ha vuelto y ha explicado su ausencia: “Me he sentido desbordada. Quiero responder a todos y ellos tienen una experiencia que yo no tengo y me he ido con ansiedad”.

| Telecinco

Una explicación tras la que García ha afirmado: “¿Sabes lo que tienes que hacer? Dejarme a mí que dé los turnos. Luego respondéis lo que queráis, tenéis que recurrir a mí”. Ante lo que Aldón ha respondido: “Entendida la lección”.

