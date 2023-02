Ana María Aldón siembra la duda sobre Ortega Cano: 'Necesitaba salir de ahí'

Ana María Aldón es una mujer nueva desde que se ha divorciado de José Ortega Cano. La modista confesó en Fiesta que había separado sus caminos de forma legal con el hombre con el que ha estado más de 10 años.

Durante los últimos meses ha pasado todo un calvario después de todo lo que ha sufrido en una casa en la que no le han respetado ni su marido ni algunos familiares.

El pasado miércoles, Ana María ofrecía una extensa exclusiva en la revista ¡Hola! en la que desgranó, entre otras cosas, cómo decidió irse definitivamente de Fuente del Fresno.

Deja claro Ana María que estaba cansada de ser un cero a la izquierda para el hombre del que se enamoró en su día.

No pintaba nada en una relación que cada vez era más distante. Era 'vox populi' que cada miembro del matrimonio hacía su vida desde hace tiempo.

Ana María Aldón se abre en canal contando su sufrimiento

Además de hablar de lo que ha supuesto ese paso tan importante que ha dado en su vida, Ana María ha enseñado su nueva casa de El Casar en Guadalajara.

Una casa en la que se encuentra más segura de sí misma, ahora ya es dueña de su vida. Y no tiene que dar ninguna explicación a nadie de lo que hace y dice entre esas cuatro paredes.

"Ahora mismo tengo lo básico para el bienestar de mi hijo y el mío y luego vendrá todo lo demás. Pero sí, tengo muchas ganas de montar mi taller y de abrir infinitas cajas".

"Tengo mi vida, mi ropa, todo, metido en cajas… Aunque de ahí, de todo lo que tiene que salir, van a ir más cosas fuera de las que se van a quedar dentro. Hay muchas cosas que ya no quiero en mi vida", ha confesado en la citada exclusiva.

Ana María Aldón impacta a su exmarido: "Prefería quitarme de en medio"

Preguntada por un 2022 que no fue sencillo para ella, Ana María se abría en canal y contaba por todo lo que ha pasado en los últimos meses.

"2022 ha sido un año muy duro y sí, especialmente en julio. Caí en picado por no saber afrontar. Por no decir “hasta aquí”. Prefería quitarme de en medio, prefería no seguir", ha sentenciado dejando a los suyos realmente alarmados.

"Si era tan molesta y tanto incordiaba cuando yo no quería hacer daño a nadie… No quería el 'porque tú hiciste', el 'porque tú contaste'…".

El caso es que ella "no quería buscar culpables, prefería desaparecer, irme… No podía quitarme esa idea de la cabeza: desaparecer, era obsesivo", ha confesado sin cortapisas.

"Necesitaba salir de ahí"

Sin duda, la idea de quitarse la vida estuvo encima de la mesa de la andaluza. "Sí, desaparecer porque no quería vivir. No quería causar sufrimiento", recalcaba.

"Y, en ese momento, sí que fui cobarde, porque no me sentía capaz de afrontar todo lo que estaba por venir. Eso era el duelo, solo quería tirar la toalla y decir ¡A la mierda todo!”, cuenta en la revista.

La gota que colmó el vaso de forma definitiva fue esa declaración tan surrealista de Ortega Cano en El programa de Ana Rosa.

"Ya era tarde, cuando me pidió esa segunda oportunidad y, además, de esa manera… tan… tan… Pfff. No era el momento".

"Ya había pasado y de la manera que lo hizo, ¿no? Yo necesitaba salir de ahí. Necesitaba empezar de nuevas y que empezaran los demás también", incidía la modista sanluqueña, que no se ha guardado nada en una entrevista que dará mucho que hablar.