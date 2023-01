Ana María Aldón recibe un regalo de Reyes que resucita la polémica

Ana María Aldón acaba de recibir el peor regalo del Reyes de toda su vida. Y es que, el último movimiento que ha hecho su todavía marido, ha conseguido avivar, aún más si se puede, la guerra entre ellos.

No hay ninguna duda de que este 2022 ha sido uno de los peores años para la diseñadora de moda. Después de varios meses de rumores, a principios de verano la televisiva anunció públicamente que había decidido separarse de Ortega Cano.

| Telecinco

Desde entonces, Ana María Aldón se ha convertido en una de los protagonistas de la prensa social de nuestro país. Y es que, desde que este conflicto familiar saltó por los aires, la colaboradora no ha dejado de dar exclusivas acerca de todo lo relacionado con su divorcio.

Entre otras cosas, ha salido a la luz al convenio regulador que ambos cónyuges firmaron por el bienestar de su hijo. Además, la tertuliana ha dado algún que otro detalle sobre la vivienda a la que se mudará en los próximos días.

Pero lo que verdaderamente logró cabrear a Ortega Cano fueron las duras confesiones que compartió con toda la audiencia de Fiesta el pasado 11 de diciembre.

Aquel día, Ana María Aldón hizo referencia a la soledad que sintió tras la entrada en prisión de su todavía marido por el accidente que acabó con la vida de Carlos Parra.

"Mi niño tenía un año cuando su padre estaba en Zaragoza", puntualizó Ana María Aldón, antes de asegurar que "los tres primeros meses, yo estuve sola con mis dos hijos".

Ahora, la diseñadora de moda acaba de recibir el regalo de Reyes que menos esperaba. Y es que, después de las palabras que le dedicaron Gloria Camila y su cuñada Mari Carmen, ha sido el propio torero el que ha querido plantarle cara a su todavía mujer.

Ana María Aldón recibe el regalo que menos esperaba

Ana María Aldón se ha quedado totalmente destruida tras escuchar las últimas declaraciones de Ortega Cano. Y es que, después de todo el revuelo que se montó con su sesión de hipnosis, el diestro ha querido pronunciarse públicamente.

Durante una de las últimas emisiones del 2022 del programa Fiesta, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de escuchar la conversación telefónica entre el torero y el periodista Aurelio Manzano.

Durante esta charla, el todavía marido de Ana María Aldón no tuvo ningún problema en cargar duramente contra ella. "No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia. Ya estoy harto de que 'esta mujer' hable de mí de esa manera, yo he sido buena persona con ella".

| La Noticia Digital

Y, aunque aseguró que va a llevar "esto por la vía judicial", lo que más le molestó a la colaboradora fue que el padre de su hijo se refiera a ella como "esta mujer".

"Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso, porque si hay alguna persona a la que he respetado, ha sido a él", lamentó Ana María Aldón, con la voz entrecortada y justo antes de abandonar el plató de televisión.

"Dice que lo único que he hecho ha sido hablar mal de él y su familia. Me da mucha pena pensar que en los últimos 10 años lo único que he hecho es eso, me parte el corazón", apuntó muy dolida la diseñadora, fuera de las instalaciones de Fiesta.

| Telecinco

Tras esta polémica intervención, las cámaras de Europa Press captaron a Ana María Aldón a las afueras del domicilio de Ortega Cano. Y es que, a pesar de la situación tan complicada que se ha generado entre ellos, ambos tienen que seguir en contacto, ya que la custodia del menor es compartida.

La modista recogió a su pequeño, mientras que el torero ni siquiera se paró a saludar a la madre de José María. Más tarde, la televisiva acudió junto a su hijo pequeño a un conocido centro comercial de la capital.

Pero, cuando los periodistas de esta agencia de noticias le preguntaron por el reencuentro con Ortega Cano, Ana María se mostró muy tajante. "Por favor, voy con mi niño. No te voy a decir nada. No te puedo decir más nada".

