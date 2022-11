Ana María Aldón recibe el mensaje que lo confirma todo y se viene abajo

Ana María Aldón ha vivido uno de los años más convulsos de toda su vida, al menos a nivel mediático. La diseñadora de moda ha estado en boca de todos y en muchas ocasiones ha sido ella misma quien ha avivado todas las polémicas. Además, Ana María parece haberle cogido el gustillo a la televisión, ya que se ha convertido en una habitual de los programas de Mediaset.

Actualmente es una de las colaboradoras fundamentales del programa ¡Fiesta! y, aunque parece haber aprendido muy bien a desenvolverse delante de las cámaras, hay tardes donde lo pasa realmente mal. Ana María volvió a vivir una tarde de lo más complicada en el plató de televisión.

Ana María Aldón se viene abajo al escuchar a su todavía marido

Casi podemos afirmar que el divorcio entre Ana María Aldón y Ortega Cano se ha fraguado en los platós de televisión. En los últimos meses, tanto la diseñadora como el diestro han acaparado un sinfín de titulares y sus incendiarias declaraciones solo han avivado aún más la polémica.

| TELECINCO

El divorcio ya es toda una realidad y es cuestión de días de que se firme. Sin embargo, los sentimientos aún sigue a flor de piel. Para Ana María Aldón no está siendo nada fácil afrontar esta situación, ya que la presión mediática en algunas ocasiones es totalmente desmedida.

Ayer por la tarde, el programa le tenía preparada una gran sorpresa a la diseñadora por su cumpleaños. Sin embargo, la sorpresa fue motivo de lágrimas para la diseñadora, ya que recibió un mensaje de Ortega Cano. Las palabras empleadas por el diestro dejaron destrozada a Ana María.

Una redactora del programa habló con Ortega Cano, pero el diestro no estaba por la labor de hablar. Ortega dejó claro que no procedía hacer este tipo de declaraciones públicamente.

Ana María Aldón lo entendió perfectamente: "Es normal. Le están pidiendo una cosa que no ve normal y yo tampoco", revelaba.

Pero la diseñadora no pudo evitar las lágrimas y emocionarse públicamente. Este es el último cumpleaños que pasarán juntos: "Es como algo que se muere y es la última vez que va a pasar. Este es el último cumpleaños que vamos a pasar juntos", contaba a sus compañeros de plató.

Aurelio Manzano aprovechaba para preguntarle a Ana María si es que no había asumido el divorcio. Pero la colaboradora lo tiene claro: "Yo soy muy realista y él lo tiene muy asumido, pero yo no lo había oído entonces. En casa no mencionamos la palabra", dijo Ana María refiriéndose al divorcio.

| Telecinco

Para Ana María fue muy duro escuchar a su todavía marido verbalizar la palabra "divorcio".

Pero no todo fue tristeza para la diseñadora. Ana María también recibió una bonita sorpresa con la videollamada de su familia. La colaboradora se emocionó mucho, ya que no esperaba que su madre apareciese en pantalla: "Estoy muy orgullosa de tener la familia que tengo. Me quedo sin palabras, son lo más grande. Ellos saben cuál es su sitio, los adoro y doy la vida por ellos", confesaba.

Ana María Aldón, la nueva estrella del Mediafest

La colaboradora de televisión se ha refugiado en el trabajo para poder sobrellevar estos momentos tan complicados. Ana María Aldón está demostrando ser una de las grandes estrellas de la segunda edición del Mediafest Night Fever.

| TELECINCO

Parece que la colaboradora ha encontrado su hueco en televisión y está dispuesta a sacarle partido al gran tirón mediático que tiene. Fue la ganadora de la primera gala de la edición y su monólogo del viernes pasado consiguió cautivar al jurado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco