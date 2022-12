Ana María Aldón recibe una advertencia del padre biológico de su hijo

Ana María Aldón se ha convertido en la colaboradora más importante de Telecinco porque siempre tiene algo que contar. El periodista Antonio Rossi ha asegurado que ha tenido una discusión muy fuerte con José Ortega Cano, padre de su último hijo. Aldón ha sufrido mucho con su antigua familia política porque dudaron de la paternidad del joven, que se llama José María Ortega.

Ana María Aldón acaba de recibir un mensaje de Ortega Cano, ha descubierto lo que piensa gracias a Antonio Rossi. El experto en corazón insinúa que el torero no quiere saber nada más de su exmujer, desea pasar página y olvidarla cuanto antes. Esta noticia se opone a la versión que ha dado Beatriz Cortázar, quien asegura que Ortega quiere tener buena relación con Aldón.

| EuropaPress

Ana María está cansada de seguir aguantando críticas que no tienen fundamento, por eso ha dado el paso más esperado. Por fin ha empezado la mudanza y dentro de poco se instalará de forma definitiva en su nueva casa, situada en Guadalajara. Ha pagado 250.000 euros por el inmueble, así que ahora no puede permitirse el lujo de dejar de trabajar, tiene que continuar.

Ana María ha recibido una advertencia de Ortega, quien pone por delante que siempre será el padre de su último hijo. El diestro no quiere ser amigo de la diseñadora porque está muy ofendido con sus movimientos en Telecinco.

Se ha sometido a una hipnosis para regresar a su pasado y el viudo de Rocío Jurado considera que ha llegado demasiado lejos. Le ha advertido de que debe dejar ya de hablar de él y supuestamente cree que debe irse ya de su casa.

“Al terminar el programa, le echa en cara que cuente una historia que no vivió, no cree que deba ser tan injusta con su familia. Le molestó mucho que señalara a su familia y ha expresado que está deseando que la historia acabe ya. Quiere que deje de hablar de él y que se vaya a su nueva casa”, informa el periodista Antonio Rossi.

Ana María Aldón ha hecho una promesa

Ana María tiene muchos problemas con Ortega Cano, pero ha prometido que nunca hablará mal de él por respeto al hijo que tienen. El pequeño José María no se merece nada de lo que está pasando, por eso quiere que el revuelo acabe cuanto antes. El problema es que no puede dejar de hablar cuando ella quiera, depende de lo que le digan en su programa.

| Telecinco

Aldón ha recibido el aviso y está actuando en consecuencia: ha desvelado que antes de Navidad estará instalada en Guadalajara. Pasará la navidad allí con su hija y con su nieta, no tiene ninguna intención de “comerse las uvas” con Gloria Camila. Ella ha dejado claro que no tiene contacto con la influencer y que de momento no quiere saber nada de ella.

La diseñadora ha sido bastante prudente hasta la fecha, pero cada vez hay más periodistas que piensan que se terminará cansando. Gema López forma parte de este grupo y ha asegurado que su defensa podría generar mucha repercusión. Son muchos los colaboradores que saben que la familia de Ortega Cano no se ha portado bien con Aldón.

Ana María Aldón tiene claro cuál es su límite

Ana María habla de cualquier tema, pero no va a consentir que nadie ataque a su hija. No quiere que Gema empiece a trabajar en televisión, por eso se cierra en banda siempre que alguien saca su nombre a relucir. Ha marcado esa línea roja, en el resto de sus conflictos se pronuncia sin ningún pudor.

Aldón se ha ganado el apoyo de sus compañeros de Fiesta, quienes saben que siempre rema a favor de obra. Juega un papel fundamental en el programa, por eso cada vez tiene más presencia en Telecinco. Recientemente ha firmado un contrato con la productora La Fábrica de la Tele, así que todo hace pensar que estamos ante una estrella.

