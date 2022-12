Ana María Aldón: quién tiene prohibida la entrada a su casa nueva

Ana María Aldón hace unas semanas que ha comenzado una nueva vida. Tras separarse de Ortega Cano, se ha comprado un chalet y está contando los días que faltan para comenzar a vivir en él. Y en este tiene claro que no quiere ver a una persona en concreta, a una de sus todavía cuñadas, Mari Carmen.

Ana María y la hermana del diestro han protagonizado una nueva discusión en televisión. Discusión que demuestra que la relación entre la gaditana y la familia del que era su marido no era ni es nada buena. Y de esta mujer quiere olvidarse por completo y no tener que volver a verla.

Ana María ha prohibido que su cuñada entre en su nueva casa, ya no quiere saber nada más de ella. Han estado unidas por el torero, pero ahora cada una puede tomar un camino distinto.

Aldón se ha comprado una vivienda en Guadalajara valorada en 250.000 euros. Está prácticamente instalada allí y tiene intención de no regresar a su tierra natal en Navidad. Su objetivo ahora es habitar este chalet y convertirlo en un dulce hogar.

Ana María Aldón vuelve a vivir un conflicto

La madre de Gema Aldón ha sufrido mucho, según ha contado, por los desprecios que ha vivido por parte del entorno de Ortega Cano. Y lo último que ha explicado al respecto es que se sintió muy sola cuando nació el hijo que tiene con el torero. Este estaba cumpliendo condena en prisión y parece que la familia de él no estuvo a la altura de las circunstancias con ella.

Este comentario ha provocado el enfado del diestro, que ha negado lo expuesto por su todavía mujer. Pero también ha generado malestar en el clan de él, concretamente de su hermana Mari Carmen. Tanto es así, que Ana María ha escuchado en Fiesta a Saúl Ortiz desvelar el malestar de su aún cuñada.

| EuropaPress

El periodista ha afirmado que la familiar de José en la conversación que mantuvieron “está muy alterada, muy cabreada y muy dolida. Me dijo: 'Que siga hablando Ana en los programas de televisión, que siga contando cosas, que bastante ha ensuciado mi apellido'”.

Ante esta afirmación, Aldón ha dicho: “Ahora entiendo lo que pasó en mi casa cuando salí de aquí, lo que me dijeron. Yo no he contado la vida de nadie, he contado mi experiencia sin ensuciar a nadie. Lo que hablo detrás, también lo hablo aquí delante”.

Ana María Aldón vive un tenso enfrentamiento en directo

La concursante del Mediafest Night Fever ha visto que en pleno directo ha decidido llamar al programa la hermana del torero. Lo ha hecho para dejar clara su postura y para cuestionar el comportamiento de Ana María. Así, visiblemente molesta, ha manifestado: “Yo he dicho que suficientemente manchado estaba ya el apellido Ortega”.

“Está hablando un día sí y otro también de la familia. No quiero entrar en polémicas, pero siento que mi apellido está tirado por los suelos. Y también me rebelo cuando tocan a mi familia, a mis hermanos a los que adoro”.

A esto ha añadido: “Tú eres perfecta y mi familia es lo peor. Que nos pongan en la plaza del pueblo y nos den unos tiros”.

Ante ello, Aldón ha respondido: “No soy yo quien está tirando el apellido por los suelos”.

La hermana del diestro ha seguido diciendo: “Si nos ponemos a hablar, podemos hablar todos”. Comentario ante el que la colaboradora ha preguntado: “¿Me estás amenazando o qué?”.

Y la respuesta de quien estaba al otro del teléfono ha sido esta: “Jamás he hablado con nadie, ya estoy harta. En mi vida he vivido de esto ni quiero vivir de la televisión”.

“He respetado mucho el matrimonio de José con Ana María. La he respetado y siempre la respetaré, pero ya está bien. Soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado siempre a trabajar y a luchar”.

Unas palabras ante las que la diseñadora ha espetado: “Pues llevas 20 minutos hablando, luego la que habla soy yo”.

| Telecinco

Tal es la tensión que se ha producido que la presentadora de Fiesta, Emma García, ha tenido que intervenir para calmar las aguas.

Ana María Aldón conoce otra reacción contra ella

Ana ha visto que ha quedado claro que aunque ella y el diestro se han separado, han existido y siguen existiendo problemas entre ambas partes. De ahí que Alexia Rivas ha contado que una vez escuchó a la hermana y a la hija del diestro arremeter duramente contra Aldón.

Este último dato ha traído consigo que Gloria haya contestado en redes sociales. Lo ha hecho diciendo: “Eres una mentirosa, pero de las gordas, cariño. Eres una veleta y vas al sol que más calienta, pero lo bueno es que nunca olvidemos de donde venimos”.

Y luego ha arremetido duramente contra el programa: “Fiesta mantiene a ese tipo de personas porque interesa más tener a una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia”. A lo que ha añadido: “Estáis hundiendo cada fin de semana a una familia que no sabéis ni de la misa a la mitad. Pero lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda”.