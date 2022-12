El problema de la madre de Ana María Aldón que marca la Nochebuena de la familia

Ana María Aldón ya no depende de José Ortega Cano para generar contenido en televisión, ahora es un personaje por sí misma. Está participando en Mediafest, un concurso musical que ha preparado La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame. Curiosamente esta empresa es rival de su exmarido, pero ella necesita emprender nuevas aventuras profesionales.

Ana María Aldón ha trazado unos límites y no deja que nada ni nadie se entrometa en su camino, por eso no habla de ciertos temas. Siempre ha dejado a su madre al margen de la televisión, pero los redactores de Mediafest le han dado voz en el último programa. Sus palabras han hecho saltar todas las alarmas, parece que su estado no es tan bueno como algunos dan a entender.

Ana María pasa mucho tiempo con su mamá, siempre que puede se escapa a verla porque ella vive en Cádiz. Supuestamente Ortega Cano no entendía que estuvieran tanto juntas, parece ser que le molestaba que la diseñadora tuviera que viajar. Al menos eso es lo que han contado en varios programas de Telecinco, pero ahora se ha demostrado que Aldón solo hacía lo correcto.

Ana María ha demostrado que su madre tiene un problema de verdad, prueba de ello son las imágenes que ha emitido Mediafest. La mujer le ha mandado un mensaje junto a su nieta Gema, ambas le han deseado una feliz Navidad la colaboradora. La exsuegra de Ortega Cano tiene problemas para hablar con soltura y es evidente que su estado requiere de cuidados concretos.

Aldón ha preferido no profundizar en el tema, pero es evidente que el estado de su mamá marcará la Nochebuena del clan. La diseñadora se quedará en su nueva casa, situada en Guadalajara, acompañada de su hijo y de algunos familiares. Todo hace pensar que su mamá no podrá desplazarse hasta allí, por eso Ana le visita siempre que puede en Cádiz.

Ana María Aldón ha callado a sus rivales

Ana María siempre ha tenido que defenderse de lo mismo: le han acusado de aprovecharse de la fama de Ortega Cano. Ella misma ha demostrado que todo es una crítica sin fundamento porque nunca ha sacado partido de su matrimonio. Empezó a trabajar en televisión en la última etapa porque necesitaba nuevos retos y nunca ha vendido ni traicionado a la familia.

Aldón ha recibido el mensaje de su hija y de su mamá con una gran emoción, se nota que las tres mantienen una relación estupenda. Hay quien le ha querido enfrentar a Gema, pero entre ellas no hay ningún problema, a pesar de lo que pueda parecer. La joven concedió una entrevista en Lecturas y fue bastante sincera, pero nunca quiso hacer daño a nadie.

La diseñadora quiere que todo vuelva a la normalidad, pero antes debe cerrar algunos capítulos de su vida pasada. Sigue teniendo cuestiones pendientes con Ortega Cano, a pesar de que los papeles del divorcio ya están firmados. Ella no ha pedido nada, solamente lo que le pertenecía a su hijo, en ningún momento ha sacado partido de la situación.

Ana María Aldón, al borde del llanto

Ana María se ha mostrado muy emocionada cuando ha visto a su familia, sin duda esta Nochebuena está marcada por grandes ausencias. Ha elegido quedarse en su nueva vivienda, por la que ha pagado 250.000 euros. Ha tenido que renunciar a ciertas personas porque no puede disfrutar de todos en las fiestas navideñas.

Aldón está encantada con su nueva etapa, a pesar de las críticas que está recibiendo. Le han coronado reina de Telecinco y todos están encantados con ella, el público también.

