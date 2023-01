Ana María Aldón no esconde que volverán a vivir en la misma casa

Ana María Aldón está en boca de todos porque su hija ha concedido una entrevista en Sálvame y ha desvelado sus nuevos planes. Gema, así se llama la joven, fue la primera en animar a Aldón a que rompiera su matrimonio con José Ortega Cano. Aldón se ha atrevido a dar el paso y lo primero que ha hecho ha sido comprar una vivienda valorada en 250.000 euros.

Ana María Aldón no esconde que volverá a vivir con su hija, así se lo ha confirmado a varios colaboradores de Telecinco. Gema Aldón se ha sentado en Sálvame para reconocer los rumores, pero ha hecho varios matices importantes para no quedar en mal lugar. Ha dejado claro que no se está aprovechando de nadie, simplemente se ha mudado de forma temporal.

| Telecinco

Ana María siempre se ha preocupado por el futuro de sus hijos y actúa en consecuencia. Ha financiado los estudios de Gema, quien sueña con montar una funeraria y maquillar a los difuntos, que es lo que realmente le gusta. Cada vez tiene más trabajo en Madrid, por eso ha vuelto a vivir en el mismo domicilio que Aldón, debe aprovechar la oportunidad.

Ana María, según han contado en Telecinco, ha compartido esta información con varios colaboradores, por eso ha salido a la luz. Eso no quiere decir que la andaluza se instale en Guadalajara de forma definitiva. Ella misma ha explicado que duerme en Guadalajara siempre que tiene una propuesta de trabajo interesante, pero está asentada en Cádiz.

Aldón intentó que su pequeña no fuera un personaje público, pero ella tiene mucha garra y la cámara le adora. Es algo que no se elige, el público empatiza con una persona y la convierte en estrella y eso es justo lo que ha pasado. Sin embargo, ella sigue siendo muy reticente y todavía no se ve trabajando en televisión, por eso ha puesto condiciones.

Ana María Aldón ha descubierto todo

Ana María quiere lo mejor para su familia, por eso ha aceptado volver a vivir en la misma casa que su pequeña. Dejaron de vivir juntas cuando se enamoró de José Ortega Cano, pero han pasado muchas cosas desde entonces. Ahora es una mujer renovada y lo único que le interesa es el bien para todos, por eso se está esforzando tanto.

| Telecinco

Aldón nunca ha dependido de nadie, siempre ha tenido su trabajo y cuando conoció al torero ya era una empresaria de éxito. Tenía su propia casa en Cádiz y ningún tipo de problema legal, por eso no entiende por qué fue tan mal recibida en la familia. Gema ha dado la cara por ella en infinidad de ocasiones y ahora está más tranquila porque sabe que está lejos del peligro.

La joven ha estado en Sálvame para aclarar que volverá a vivir en el domicilio familiar por motivos laborales. “Yo encamino mi vida, soy tanatopractora y agente funerario, ese es el término exacto. Tengo muchísimos proyectos aquí en Madrid de lo mío”, explica haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza.

Ana María no puede hacer nada más

Ana María ha intentado que su familiar no sea famosa y no lo ha conseguido, así que solamente puede hacer una cosa: apoyarla. La revista Semana confirma que todavía no viven juntas al 100%, pero sí pasan cada vez más tiempo bajo el mismo techo. La tanatopractora tiene muchas reuniones en Madrid porque le han propuesto participar en Supervivientes, pero todavía no ha aceptado.

“Yo tengo un problema de alimentación”, empieza diciendo cuando le han preguntado por este tema. “Entonces yo mi salud no me la juego ni por Supervivientes ni por Gran Hermano ni por ningún reality”. Aldón puede sentirse orgullosa de tener un familiar tan responsable.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp