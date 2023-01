Ana María Aldón no disimula y confirma su historia con Fernando Pinilla

Ana María Aldón se ha quitado el corsé. Después de haberse divorciado de su marido, José Ortega Cano, tras más de 10 años con él, está más decidida que nunca a hablar sin reparos de su vida. El caso es que, hace unos días, se ha referido a una persona con la que podría tener algo más que una amistad.

Ana María Aldón sabe que ya no tiene que pedirle cuentas a nadie. Son muchos los rumores que han salido en los últimos tiempos acerca de la diseñadora sanluqueña. Se ha publicado que podía tener una nueva ilusión después de olvidar para siempre al padre de su hijo José María.

Aldón, que cada vez es más asidua al programa donde colabora todos los fines de semana, Fiesta, ha estado el pasado domingo en el programa de Emma García. Cada día se le ve más cómoda hablando de su vida y se nota que ha soltado lastre en los últimos tiempos.

Ana María Aldón habla más claro que nunca sobre la relación

Sin duda, es una mujer empoderada que no tiene nada que ver con aquella Ana María Aldón que conocimos de soslayo en Supervivientes. Ya no tiene miedo al qué dirán y tampoco tiene problema en confesar si hay algún hombre que ocupa su vida.

Pero con sus declaraciones de este domingo, parece que todavía no le ha llegado el momento de volver a enamorarse. Y así lo quiso dejar claro ante la audiencia de Telecinco.

Mucho se ha hablado de un hombre, Fernando Pinilla, que podría tener algo más que una amistad con la ex de Ortega. Pero los deseos de Emma García para sonsacarle la noticia de que había vuelto a creer en el amor han sido en vano.

Lo cierto es que Ana María ha explicado en detalle de quién se trata este hombre del que pocos datos se conocen hasta ahora.

"Fernando Pinilla no es mi nueva ilusión"

“Ojalá llegara ese momento, pero no ha llegado”, confesaba de forma sincera acerca de esta posible nueva ilusión después de ser vinculada con un empresario.

“Claro que hay un empresario que me ha ayudado a buscar la casa. Se llama Fernando Pinilla y estoy muy agradecida, me acompaña y me aguanta lo más grande. No es mi nueva ilusión. Él tiene su mujer, yo tengo mi casa y él tiene la suya. Ya bastante tiene por aguantarme”, dejaba claro para zanjar ese rumor.

Lo que ha puesto sobre la mesa es que este hombre es su representante. “Claro que pueden salir fotos porque estoy casi todos los días con él, es un señor maravilloso, muy guapo y muy bueno. De formación es arquitecto, pero se dedica al mundo de la empresa”, deslizaba en Fiesta hace una semana.

Con todo, no ha rechazado a abrirse al amor, pero tampoco quiere perder el tiempo a lo tonto. “Yo ya tengo el duelo hecho”, señalaba.

Así se encuentra actualmente la ex de Ortega Cano

“No tiene que pasar mucho tiempo, el tiempo no está para perderlo. Sé que van a venir tiempos mejores que ahora, y aunque esté tranquila emocionalmente, tengo un estrés porque tengo mi vida embalada. Tengo mucho que hacer, pero voy a estar mejor”, concluía sobre su actual vida amorosa.

Por otro lado, Aldón ha respondido a la indirecta lanzada por Gloria Camila a colación del nuevo tema de Shakira. Pero lo cierto es que no considera que vaya hacia ella tal zasca.

“No me siento aludida, yo sé que ella utiliza ese tipo de frases para todo el mundo. No tiene que dirigirse hacia mí”, confesaba sobre la polémica, segundos antes de que se enfrentase con ella en pleno directo.

