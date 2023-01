Ana María Aldón no deja de llorar y sus dos hijos ya se temen lo peor

Ana María Aldón hace unos meses que acordó con su marido, Ortega Cano, separarse y tomar caminos diferentes. Con esta decisión se pensó que se acabarían los problemas entre ellos que habían visto la luz pública. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Ella se ha enfrentado recientemente a algún familiar de él en televisión y también se ha visto con la nueva ilusión del torero. Todo esto ha llevado a que su todavía esposo haya hecho unas declaraciones muy duras contra la diseñadora. Esta, al escucharlas, no ha podido evitar romper a llorar y sus hijos ya se temen lo peor: una denuncia.

Se ha mostrado rota por lo que José ha dicho de ella y porque incluso ha amenazado con demandarla. Y esto ha provocado que los dos hijos de la andaluza, José María Ortega y Gema Aldón, estén preocupados. Sí, que estén intranquilos por su salud mental y, sobre todo, porque consideran que puede ocurrir lo peor: que la aún pareja viva una guerra mediática que no beneficie a nadie.

José Marúa y Gema temen que su madre vuelva a recaer en sus problemas de ansiedad y depresión, que la llevarían a tener que recibir nuevamente ayuda médica. El pequeño, que se lleva muy bien con sus dos progenitores, quizás pueda conseguir que la batalla campal entre ambos quede en nada. Mientras, Gema ya está al lado de Ana y está dispuesta a atacar a Ortega por sus desplantes, como ya ha hecho antes.

Ana María Aldón, perpleja por las declaraciones

Ana María se ha topado este fin de semana con unas declaraciones impactantes de Ortega Cano. Este ha hablado con Aurelio Manzano por teléfono y ha arremetido duramente contra ella, como se ha emitido en Fiesta. Lo ha hecho porque dice estar cansado de que siga refiriéndose a él en televisión y de los conflictos de la gaditana con su entorno.

Aldón lo ha escuchado manifestar: “No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia. Y me parece que ya está bien, que me deje tranquilo. Ya estoy harto de que esta mujer hable de mí de esta manera”.

De igual modo, de las declaraciones del torero destacan otras tales como “Estoy jodido, como siempre jodido”. Y también llama la atención esta: “He sido buena persona con ella”.

| GTRES

Si con estas palabras Aldón ha sufrido, lo ha hecho mucho más cuando le ha escuchado decir: “Voy a llevar esto por la vía judicial”.

Todas estas palabras en boca de José han llevado a la diseñadora a afirmar: “Me duele que diga eso, porque he hecho tantas cosas. Pero si tiene este concepto...”.

Luego, no ha podido evitar romper a llorar y ha abandonado el plató. Estaba rota de dolor y de angustia por la situación, por lo que algunos de sus compañeros han ido a darle su apoyo y a abrazarla en este duro trance.

Ana María Aldón reacciona al nuevo revés

La colaboradora de Fiesta, después de calmarse, ha vuelto a entrar al plató y allí ha hablado más serena de las declaraciones del diestro. Lo primero que ha afirmado es que “hay una frase que me taladra la cabeza. Y es cuando dice que lo único que he hecho en estos diez años es hablar mal de él y de su familia”.

“Me da pena que diga eso, me parte el corazón”.

Asimismo, ha dejado claro que no entiende estas manifestaciones porque “estamos bien, nos vemos y hablamos. Y hay cariño y respeto”.

| Telecinco

Ana María también ha expuesto que le duele que se refiera a ella como “esta mujer”. Y ha afirmado que está también cansada de toda esta situación.

Aunque lo más demoledor que ha dicho ha sido esto: “Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también soy buena persona, pero no voy de mártir”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp