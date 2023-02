Ana María Aldón, grabada hablando fatal de Ortega Cano: 'Mientes'

Ana María Aldón y José Ortega Cano ya han consumado su divorcio y así lo dejaba claro Paloma García-Pelayo la semana pasada en El programa de Ana Rosa.

El caso es que tras desvelar la noticia la veterana periodista de Telecinco, muchos han estado pensando cómo se ha enterado García-Pelayo de la misma.

Algunos que la conocen bien apuntaban que Ana María podría haber filtrado la noticia, algo de lo que se defendía el pasado fin de semana en Fiesta la diseñadora andaluza.

“Ni siquiera mi familia sabía que había firmado el divorcio, no lo sabía mi hija ni mis hermanas. Se enteran por Paloma García-Pelayo, yo no quería ocultar nada pero nunca he dado ninguna información. He sentido cómo me acusaban de traer información, a la vista está que no es verdad”, dejaba claro la diseñadora.

Acusan a Ana María Aldón de cargar duramente contra Ortega Cano

Eso sí, a Ana María le ha salido un hueso duro de roer y como las mentiras tienen las patas muy cortas, el paparazzi Diego Arrabal ha hablado claro. En su canal de YouTube, el fotógrafo ha dado otra versión de esta historia y dejaba por los suelos a la ya exmujer de Ortega Cano.

| Trendings

Lo cierto es que Diego no se ha callado nada y ha sido muy franco a la hora de asegurar que Ana María ha mentido en las últimas horas.

Arrabal conoce de sobra a Ana María Aldón y es que el paparazzi trabajó durante bastante tiempo junto a ella en Viva la vida.

Ha dejado claro que Aldón tiene un 'modus operandi' que es desvelar detalles privados de su vida familiar a algunos periodistas del programa. Con todo, estos eran todo oídos al escuchar su información y más tarde la desvelaban en el plató.

Diego Arrabal destapa la cara más oculta de la diseñadora sanluqueña

Diego Arrabal no se ha quedado ahí porque ha afirmado que Aldón ha acordado con Paloma García-Pelayo darle esta información para que ella la destapase en televisión. Y así, la andaluza echaba por tierra una supuesta cláusula de confidencialidad que habría exigido Ortega Cano a la hora de firmar el divorcio.

| España Diario

"Ahora que Paloma ya le ha abierto la veda, ahora Ana María puede contar lo que quiera. Seguro que esta semana o la que viene la vemos en una portada", deslizaba el paparazzi muy seguro de sus palabras.

Lo cierto es que Diego Arrabal tiene más claro que nunca que Ana María Aldón ha filtrado muchísimas informaciones que luego se han contado en los platós. Sobre todo, las numerosas polémicas familiares que la han tenido como protagonista tanto a ella como a José Ortega Cano, e incluso a la hija del torero, Gloria Camila.

EXCLUSIVA!! No te lo puedes creer ... #anamariaaldon #ortegacano #exclusiva #ultimahora

Ana María habría sido grabada por sus propios compañeros de Fiesta

Por si fuera poco, Arrabal ha puesto contra la pared a Ana María porque el pasado fin de semana la diseñadora sanluqueña habría vuelto a irse de la lengua. Y le habría contado a varios compañeros del programa varias intimidades que atañen a Ortega Cano.

| Mediaset

El caso es que el paparazzi afirma que Ana María ha sido grabada por alguno de ellos y que estos audios podrían salir a la luz pública antes de lo que piensa.

Una situación muy comprometida para Ana María, que veremos cómo se defenderá el próximo fin de semana de estas informaciones que la ponen en el disparadero. Y que seguro han enfadado notablemente a José Ortega Cano tras firmar definitivamente el divorcio con la televisiva.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp