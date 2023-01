Ana María Aldón se gasta menos de 1.000 euros para ganar la última batalla

Ana María Aldón se encuentra pletórica, de eso no cabe ni la menor de las dudas. La diseñadora de moda parece haber encontrado su hueco en televisión, y se ha convertido en un pilar fundamental de los programas de Telecinco. Ahora, la exmujer de Ortega Cano ha dado un cambio radical para el que ha necesitado menos de mil euros.

Por todos es conocido que Ana María es una mujer de lo más presumida. Para ella, el cuidado de su imagen es muy importante. Desde que se convirtió en uno de los personajes de la crónica social más importantes y con mayor relevancia, la diseñadora se cuida mucho.

Ahora, a través de las redes sociales, hemos podido conocer que Ana María Aldón se ha sometido a un nuevo retoque estético para ganarle la última batalla al paso del tiempo.

Ana María se hace el retoque estético de moda

Lejos queda ya esa imagen de Ana María Aldón anticuada, cuando inició su relación con Ortega Cano. Ana María decidió cortarse el pelo y teñírselo de blanco, con el fin de aportar un poco de frescura y rejuvenecimiento a su imagen. Además, también ha habido un gran cambio en cuanto a estilismo se refiere.

| Europa Press

Ahora, con el divorcio de Ortega Cano, su nueva vida que ya ha dado comienzo. Ana María Aldón está abierta a cambios, a nuevas cosas, y, sobre todo, a mejorar su estética.

Aunque ella siempre ha reconocido que no se había hecho grandes cosas de medicina estética, parece que Ana María está cada vez más dispuesta.

Ana María tiene 45 años, una edad en las que los signos del paso del tiempo comienzan a ser cada vez más palpables. Y ahora todo apunta a que la colaboradora ha querido ponerle freno y librar una batalla contra el envejecimiento.

La diseñadora se ha sometido a un tratamiento de lo más demandado por los famosos: un lifting sin cirugía en los pómulos a través de infiltraciones de ácido hialurónico.

Con él, Ana María ha conseguido armonizar su rostro, lograr unos pómulos más prominentes, y unos labios más rellenitos. Un tratamiento que puede conseguirse por menos de mil euros, en torno a los 940 €. Gracias a él, Ana María ha logrado ganarle la batalla a la edad, al menos por un tiempo.

Muchos apuntan que este nuevo retoque es toda una declaración de intenciones sobre su nueva vida. Ana María se está cuidando más que nunca en la soltería, y tiene claro que su principal prioridad en este momento es ella.

Ana María Aldón, sin miedo a Gloria Camila

Ana María Aldón ha demostrado que ya no va a permanecer callada y que no tiene miedo a Gloria Camila. La colaboradora afirmaba que no iba a estar presente en la inauguración del museo de Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes.

| Instagram @gloriacamilaortega

El único contacto que tiene ahora mismo Ana María con Ortega es por su hijo en común. Más allá de eso, la tensión entre ambos es muy grande.

Además, la situación que atraviesa con Gloria Camila no ayuda a relajar la situación. Durante la pasada tarde, en el plató de Fiesta, Gloria y Ana María tuvieron un fuerte encuentro.

Aunque la diseñadora no tuvo ningún problema en plantarse cara y ser contundente con ella. Parece que no va a llegar a ningún acuerdo, al menos no por ahora.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp