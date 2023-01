Ana María Aldón desvela si le gustan las mujeres tras su última pillada

Ana María Aldón ha regresado al plató de Fiesta con una información que ha causado impacto: le habían regalado un anillo de compromiso. “Es pequeño, pero es bueno”, comentaba la periodista Beatriz Cortázar haciendo alusión a esta exclusiva tan sorprendente. Aldón se ha negado a dar más datos, pero ha cometido un error y ha tenido que dar explicaciones.

Ana María Aldón ha desvelado por error que la joya se la había regalado una mujer, de hecho es un rostro conocido: Patricia Donoso. Han coincidido en Telecinco y se han hecho muy amigas, así que la colombiana ha querido tener un detalle con Aldón. Esta pillada marcará un antes y un después porque nadie entiende que la diseñadora aplauda tanto a Patricia.

| Telecinco

Ana María ha tenido un encontronazo con Antonio Rossi: él considera que le está faltando el respeto a José Ortega Cano. La andaluza ha explicado que ha empezado una relación con Patricia porque no la ve maldad y asegura que tiene la conciencia tranquila. Ya no le tiene que rendir cuentas al torero, por eso piensa que ha hecho bien en aceptar el regalo.

Ana María ha generado un gran revuelo al confesar que sentía simpatía por Donoso y en ese momento han comenzado las bromas. Es un anillo de compromiso y como se lo ha regalado una mujer hay espectadores que han pensado mal. Los colaboradores de Fiesta, en tono jocoso, han animado a la colaboradora a que pruebe suerte en el sector femenino.

Aldón se ha puesto seria y ha desvelado que no le gustan las mujeres, simplemente ha aceptado el regalo por educación. La periodista Beatriz Cortázar le ha animado a dar el paso, pero ella se ha negado en rotundo porque tiene claras sus ideas. Todo ha sido un juego de sus compañeros, pero ha servido para que las redes sociales fantaseen con este giro de guion tan impactante.

Ana María Aldón ha protagonizado una nueva discusión

Ana María asegura que ella no ha filtrado la noticia y cree que lo del anillo “lo ha contado la otra persona”. En Fiesta han asegurado que Patricia Donoso no es la fuente informativa, así que Aldón sería la única responsable del revuelo. Antonio Rossi ha protagonizado una tensa discusión con ella porque cree que está haciendo cosas innecesarias.

| Telecinco

“Me parece que te estás pitorreando”, le ha dicho Antonio, pero ella no le ha dado la razón y le ha recordado que es libre. “Acepto lo que me da la gana”, comenta en un tono tajante intentando dejar claro que no ha obrado con mala intención. Para ella también era importante matizar que llevar un anillo de compromiso de una mujer no indica que le guste el género femenino.

La tertuliana entiende que José Ortega Cano se pueda sentir ofendido porque nadie esperaba que se hiciera amiga de Patricia. La bogada ha situado al torero en situaciones muy comprometidas, de hecho Ortega asegura que le ha demandado. Donoso no tiene miedo, por eso sigue visitando Telecinco siempre que recibe una propuesta que le resulta interesante.

Ana María Aldón tiene sus ideas claras

Ana María ha entrado en el juego durante un tiempo, pero después ha aclarado sus gustos para que el público no se confunda. Ha prometido que le da igual el valor de la joya porque a ella lo que le importa es el detalle.

“Tengo que decir que me da igual si el anillo tiene un valor alto o es del chino de la esquina. Ella me dijo que me iba a regalar una cosa y que le diera la mano. Me metió el anillo”, explica Aldón haciendo gala de su sentido del humor.

