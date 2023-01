Ana María Aldón desmonta la gran mentira que ha vendido Belén Esteban

Ana María Aldón no se lo ha pensado dos veces a la hora de echar por tierra la información que compartió Belén Esteban hace unos días en el programa Sálvame.

El pasado 9 de enero, los colaboradores de este programa vespertino utilizaron gran parte de su emisión para comentar los últimos pasos que, supuestamente, Ortega Cano va a dar en relación con su complicado divorcio.

Y es que, según ha trascendido a los medios de comunicación de nuestro país, el todavía marido de Ana María Aldón se estaría planteando tomar medidas legales contra ella por sus declaraciones en televisión.

Fue en este momento cuando Terelu Campos tomó la palabra para hacerle una dura advertencia al maestro. "Yo de usted me pensaría demandar a tu mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada. A lo mejor llega un día y dice: '¿a que me hago una docuserie?'".

Además, la presentadora de Sálvame aseguró que, en más de una ocasión, la diseñadora de moda "no ha dicho la verdad", sobre cosas que ella conocía "de primera mano", por defender a su marido.

Unos días después, Belén Esteban aseguró en este mismo programa que, tras la emisión de uno de los episodios de la docuserie de Rociíto, Ana María Aldón le pidió a una de sus personas de confianza el capítulo completo para verlo.

Ahora, Amor Romeira ha acudido a sus redes sociales para poner punto y final a esta polémica. A través de su cuenta de Twitter, la tertuliana ha asegurado que su amiga no conoce ninguno de los "episodios penosos" a los que se refirió Terelu.

Además, ha querido aprovechar la ocasión para desmentir las palabras que 'la princesa del pueblo' pronunció hace unos días en pleno directo.

Ana María Aldón desmiente a Belén Esteban

Ana María Aldón ya está muy cansada de todo lo que se ha dicho en los últimos días. Por eso, y en un intento por instalar la paz en su divorcio, la diseñadora no se lo ha pensado dos veces a la hora de pronunciarse públicamente, eso sí, por boca de Amor Romeira.

Este domingo, 15 de enero, la canaria acudió a sus redes sociales para hacer oficial una información que había llegado a sus oídos.

Y es que, la compañera de Ana María Aldón no ha tenido ningún problema en desmentir, en nombre de la de Sanlúcar, todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días.

Según el tuit que la exgran hermana publicó hace unos días, "Ana María desmiente a Terelu" en relación con "las informaciones que [supuestamente] ella conoce de sucesos de la vida de Ortega Cano y Rocío Jurado".

Además, la colaboradora de Fiesta ha querido compartir las palabras textuales que Ana María Aldón utilizó durante una de sus conversaciones con ella: "como voy a saber cosas, si no he vivido esa etapa".

"Habrá que preguntarle a Terelu de dónde sale eso", ha asegurado Romeira, poniendo punto y final a esta polémica. Por otra parte, la televisiva también ha respondido a otra de las cuestiones que se han producido en los últimos días.

Y es que, la canaria asegura que la información que dio Belén Esteban en Sálvame es totalmente incierta. "Ana María Aldón nunca pidió el capítulo de su exmarido para verlo. Lo vio en sus tiempos y cuando le apetecía. Pero nunca pidió que se le enseñara el capítulo".

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios de esta red social no tardaron en llegar. Y, aunque algunos han asegurado que lo único que ha hecho Amor es "meter mierda", otros, en cambio, han querido mandarle un mensaje a las dos trabajadoras de Sálvame.

"Yo le pediría a Belén Esteban y a Terelu que ya está bien de hacer daño e inventar. La audiencia no es boba, y si es verdad que lo demuestre como le pidieron a Marta Riesco".

