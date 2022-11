Ana María Aldón deja a todos en silencio al confesar cuántos años tiene

Ana María Aldón vive un momento de ilusiones renovadas y no podía celebrar de una forma más satisfactoria su 45 cumpleaños. La modista cumplía esa cifra el pasado sábado 19 de noviembre rodeada de parte de los suyos.

Eso sí, además de soplar las velas de este 45 aniversario, este fin de semana era muy importante para Ana María por otro motivo. Horas antes, tenía por delante una nueva prueba de fuego en el Mediafest, y rayó a gran altura con su monólogo.

La andaluza sabe que atraviesa una etapa más estable que hace meses. Y todo después de que esté a punto de divorciarse de su esposo, algo que era un secreto a voces desde hace tiempo.

Ana María Aldón deja a todos callados al confesar su edad

Ella misma fue la que iba dejando píldoras en los programas de televisión a los que acudía y en las revistas que le pagaban un pastizal por hablar sobre su matrimonio.

"Es como algo que se muere y es la última vez que va a pasar. Este es el último cumpleaños que vamos a pasar juntos", confesaba una Ana María rota hablando de su matrimonio en Fiesta.

Después de romper a llorar tras escuchar a su marido rechazar felicitarle en ese día tan especial como su 45 cumpleaños, Aldón quería disfrutar del mismo. Y lo hizo con sus compañeros de programa. Con ellos, se fue a tomar algo nada más que finalizó el programa Fiesta.

Previamente, Ana María Aldón había soplado las velas junto a su hijo José María y su esposo, con el que todavía convive, aunque ya por poco tiempo.

Aldón agradece el cariño de la gente

Algo más tranquila, este domingo reaparecía en las redes sociales para compartir algunos de los mensajes que ha recibido desde que cumpliese años.

Además, ha tenido a bien publicar a través de sus stories algunos de los regalos que le han hecho llegar desde muchos puntos de España.

"Estos son los mejores regalos que puedo recibir. Vuestro cariño y apoyo", rezaba uno de sus stories. En uno de ellos, podíamos ver varias imágenes en las que se apreciaban algunas cartas y muchas joyas.

Ella ha elegido una de estas pulseras con un mensaje que le ha llegado al corazón. "Eres más valiente de lo que crees. Más inteligente de lo que piensas y más amada de lo que sabes", decía dicha pulsera.

"Amuletos llenos de buena vibra y energía positiva", escribía en el citado story. Además, la tarta no ha faltado para celebrar un día tan especial para ella.

"Por 365 días más como este", afirmaba la diseñadora sanluqueña. Y es que no ve la hora de separarse de Ortega e irse a vivir a su nueva casa junto a su hijo José María.

Pasará la Navidad sola

Lo cierto es que está a punto de echar a andar esa mudanza que tanto desea. Ya sabe dónde estará su nueva vivienda, concretamente a 20 kilómetros del domicilio familiar de Fuente del Fresno.

Además, hay que decir que Ana María Aldón confirmaba este pasado sábado en Fiesta que "las próximas Navidades las voy a pasar sola. Me podría ir con mi familia, pero me quedaré en Madrid porque además seguramente me toque trabajar", confesaba en pleno directo.

En Nochevieja, sí que ha confirmado que viajará hasta Sanlúcar con su hijo para empezar 2023 con la mejor de las energías en compañía de los suyos.