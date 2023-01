Ana María Aldón confiesa qué apodo le ha puesto a José Ortega Cano

Ana María Aldón tiene la conciencia tranquila porque sabe que nunca ha hecho nada para perjudicar a su exmarido. Entiende que José Ortega Cano esté molesto con ciertos periodistas, pero nunca comprenderá que le ataque a ella. Lo único que ha hecho ha sido dar su versión sobre unos hechos que ya están en boca de todos: el tormentoso divorcio.

Ana María Aldón, para que el público compruebe que no le guarda rencor a nadie, ha confesado un dato que ha causado impacto. Ha explicado que cuando conoció a su exmarido le puso un mote, le guardó en el móvil y todavía no lo ha cambiado. Le llama “Maestro” y no piensa ponerle otro nombre porque todavía le sigue teniendo aprecio, respeto y apego.

Ana María ha confesado que en ningún caso le puso ese apodo con mala intención, todo lo contrario, lo hizo por rendirle homenaje. Se ha hablado mucho de la carrera de Rocío Jurado, pero Ortega Cano también tiene muchos éxitos a sus espaldas. Su hija ha llamado a Telecinco precisamente por eso, para intentar que la cadena respete el nuevo proyecto del torero.

Ana María ha tenido un encontronazo con Gloria Camila, quien le acusa de ser responsable de los problemas de Ortega Cano. La diseñadora lo niega y no ha tenido miedo de plantar cara a la colombiana: no consentirá más atrevimientos. Está cansada de escuchar siempre lo mismo, lo único que ha hecho ha sido contar su verdad, una verdad bastante incómoda.

Aldón, según han contado en Telecinco, podría desmontar a su exmarido con un gesto muy sencillo: una entrevista demoledora. Sin embargo, no quiere hablar con ningún periodista de ciertos temas porque de momento prefiere estar calmada. Eso sí, no volverá a consentir más ataques innecesarios y si llega el momento se defenderá como solamente ella sabe hacerlo.

Ana María Aldón reconoce la acusación

Ana María se está haciendo tan famosa porque siempre va con la verdad por delante: no le tiene miedo a nada ni a nadie. Cuando le han acusado de haber apodado a su ex ella ha sido completamente honesta y ha reconocido los hechos sin ningún pudor. “En el móvil le tengo guardado como maestro porque siempre lo he tenido así, desde que le conocí”.

Aldón está tan fuerte que se ha atrevido a dejarle las cosas claras a Gloria Camila, algo que no había hecho hasta la fecha. Respeta a la influencer y quiere que ella haga lo mismo, a pesar de que han dejado de ser familia. En su momento llegaron a ser amigas, pero ahora no hay nada más que reproches y acusaciones entre ellas.

La diseñadora no quiere esconderse, por eso siempre que le preguntan contesta mirando a cámara. Uno de sus compañeros asegura que ha encontrado el amor gracias a un empresario adinerado y ella ha explicado la confusión. Según cuenta, solamente es un amigo, un amigo que le ha ayudado a encontrar la casa que ha comprado en Guadalajara.

Ana María Aldón sigue sin entender nada

Ana María asegura que ella no ha hablado de José Ortega Cano, lo único que ha hecho es contar su vida. El problema es que en su vida está él y es normal que le salpique, no entiende el enfado del torero. Tampoco comprende que esté pensando en llevarla delante del juez, cree que es un comportamiento desmesurado.

Aldón no entiende la situación, pero no puede dejar de sentir aprecio por su ex, entre otras cosas porque tienen un hijo juntos. Prueba de ello es que ni siquiera ha perdido el tiempo en cambiar el nombre que le tiene puesto en su teléfono móvil.

