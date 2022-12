Ana María Aldón asegura que ya no es rica por culpa de su hija

En el día de ayer, 1 de diciembre, Ana María Aldón reaccionó a la polémica entrevista que concedió su hija, Gema Aldón, a la revista Lecturas. Fue hace tan solo unos días cuando Gema Aldón lanzó una controvertida exclusiva para este medio, donde se sinceró como nunca sobre los episodios más duros de su vida y, evidentemente, también de su madre.

Lo cierto es que las declaraciones que dio respecto a esta última no pasaron desapercibidas para nadie, pues fueron, en efecto, muy duras. Entre ellas como que se sintió "abandonada" por Ana María Aldón cuando esta se mudó a Madrid para vivir al lado de su entonces marido, José Ortega Cano.

"Mi madre, cuando yo tenía 17 años, se fue también, a Madrid. Y sí, me quiso llevar con ella, pero yo no quería", recordó. "Me dolió más que mi madre se fuera que el hecho de estar sin mi padre", explicó refiriéndose al abandono de su padre biológico.

Desde luego, otra de las duras confesiones que hizo fue cuando la joven aseguró que se había quedado sin casa debido a que su madre la había vendido. ¿Qué tenía que decir ante esto Ana María Aldón? Pues bien, ahora, la exsuperviviente se ha pronunciado al respecto y, desde luego, lo que ha dicho ha hecho saltar todas las alarmas.

Ana María Aldón señala a su hija: "yo he perdido dinero por ella"

“No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y ahora la ha vendido para comprarse un chalet", así empezaba la demoledora confesión de la hija de Ana María Aldón que hizo en la revista Lecturas. Asimismo, tal y como aseguró, su madre le ofreció mudarse a la capital con ella, pero la joven no aceptó porque quería permanecer en Sanlúcar de Barrameda por el bien de su hija.

Como era de esperar, ante estas declaraciones, todos los medios no dudaron en poner el foco de atención en la mismísima Ana María Aldón, pues suscitaba interés su reacción.

De hecho, así lo ha hecho en Sálvame, ya que se encontraba allí porque estaba ensayando su próxima actuación en el Mediafest Night Fever, que será esta misma noche, 2 de diciembre, a las 22 horas. Ha sido allí donde Ana María Aldón ha contestado a la polémica confesión de su hija respecto a que se había quedado sin vivienda porque la había vendido.

"La vendí porque ella me lo pidió, yo he perdido dinero", quiso aclarar. Desde luego, el semblante en todo momento de Ana María Aldón era de lo más serio y triste, pues se dejaba entrever que la entrevista de su hija le había dolido profundamente.

El periodista que la estaba entrevistando en todo momento, Omar Suárez, le afirmó que a él le había sonado a reproche las declaraciones que había dado Gema Aldón. "A mí también me suena a eso", decía completamente emocionada.

"Estoy con la cabeza puesta en los ensayos, la revista vendrá después", decía Ana María Aldón sin querer entrar en detalles. Y es que, tal y como ella confesó, dará todas las explicaciones oportunas este fin de semana en el programa donde colabora, Fiesta.

Gema Aldón le da donde más le duele a Ana María Aldón

Sin duda alguna, como se ha podido observar, la entrevista de la joven no le ha sentado nada bien a la misma Ana María Aldón, que tenía que lidiar con escuchar confesiones devastadoras de la boca de su propia hija.

"Gracias a Dios, tengo a mi abuela, ella siempre me recoge en su casa. Fue decisión mía que la vendiera, ella no quería y discutimos por eso", explicó también la agente funeraria para Lecturas.

"Me duele que mi madre esté tan lejos, tan sola. Me duele que, por la distancia, no tengamos la relación que deberíamos tener", sentenciaba la hija de Ana María Aldón.