Ana María Aldón: la actriz que ha estado con el padre biológico de su hijo

Ana María Aldón era propietaria de una tienda de alimentación antes de conocer a José Ortega Cano, único padre de su hijo. El periodista Antonio Rossi reconoce que la familia Ortega no trató bien a la andaluza e incluso dudó de la paternidad del pequeño. Ella miró para otro lado, pero ahora está separada del torero y quiere contar todo lo que sabe: no va a dejarse pisar por nadie.

Ana María Aldón pensaba que su exmarido estaba pasándolo mal, pero ha descubierto que ha estado en una fiesta muy famosa. La medio Chance asegura que Ortega Cano ha estado con alguien de Telecinco y Aldón ya ha descubierto con quién. Estamos hablando de la actriz Paz Padilla, quien tiene varios amigos en común con el viudo de Rocío Jurado.

| EuropaPress

Ana María se ha enfrentado aparte de su antigua familia política y ya no esconde que hicieron algo muy doloroso para ella. Supuestamente, según la información aportada por Kiko Jiménez, se reunieron para hacerle una prueba de paternidad a su niño. Ortega se negó porque el joven es idéntico a él y porque siempre confió en su mujer, a pesar de que ahora tengan problemas.

Ana María quiere ver al torero feliz, entre otras cosas porque así no la acusan de ser la responsable de sus problemas. Cuando estaban juntos apenas salían porque Ortega solía estar cansado, pero ahora hace justo lo contrario: no para en casa. Ha estado en Cádiz celebrando una fiesta de Navidad que ha dado El Turronero, un empresario que siempre se rodea de famosos.

Aldón ha visto que las redes se han plagado de fotos y una ha llamado especialmente la atención. José Ortega Cano se ha hecho muy amigo de Paz Padilla, quizá porque ambos son enemigos de los programas de Jorge Javier Vázquez. Los colaboradores de Sálvame no pueden ni ver a la humorista y tampoco tienen buena opinión del diestro.

Ana María Aldón ha reconocido toda la verdad

Ana María ha desmentido parte del testimonio de Rociíto, quien insinúa que Ortega Cano tiene un carácter demasiado difícil. Aldón promete que su exmarido siempre le ha tratado bien, el problema es que no la ha puesto por delante de su familia. Los hermanos del torero supuestamente no quieren que tenga mujer y han conseguido que se separe de la diseñadora.

| Telecinco

Aldón promete que nunca ha hecho nada malo, más que callar y mirar para otro lado mientras recibía críticas injustas. Fue la única que se desplazó hasta Zaragoza mientras su marido estuvo en la cárcel e iba a visitarle en todos los permisos penitenciarios. Sigue sin entender por qué sus antiguos cuñados pensaban que todo lo hacía por la fama porque en aquella época no trabajaba en televisión.

La andaluza ha dejado claro que antes de conocer al padre de su hijo vivía “sin problemas” y todo eran alegrías en su vida. Se juntó con él y pronto tuvo que entrar en prisión, así que es evidente que la polémica no lleva su nombre. Ha tardado mucho en aparecer en los medios, pero ahora tiene su propia esencia y no necesita a nadie para estar en Telecinco.

Ana María Aldón quiere que Ortega Cano se enamore

Ana María ha dejado claro que todavía no tiene novio, pero no le importaría que su ex encontrase el amor. Le han relacionado con una cantante, el problema es que él ya no quiere hablar con la prensa sobre su vida privada. Prefiere disfrutar de su proceso de divorcio, por eso ha estado con Paz Padilla en la última fiesta que ha dado El Turronero.

Aldón está pasando las fiestas navideñas en su casa de Guadalajara, una vivienda que le ha costado 250.000 euros. Tiene que pagar una hipoteca y Ortega no tiene nada que ver en este domicilio, todo lo pagará ella.

