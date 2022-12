Ana Duato ya sabe qué ha contado Aitana de la ruptura con su hijo

Ana Duato es una de las actrices más conocidas y queridas de nuestro país. Ella está acostumbrada a ser noticia por su trabajo, pero ahora ha visto que su nombre ha cobrado protagonismo por una cuestión personal. Y es que se ha publicado que su hijo, Miguel Bernardeau, y su novia, Aitana, han roto.

Una ruptura sobre la que ha sido preguntada su nuera y esta ha contestado de manera muy tajante y clara.

Ana Duato conoce las primeras palabras de Aitana sobre la ruptura

La protagonista de la serie Cuéntame ha visto que la revista Lecturas ha publicado hace unas horas en exclusiva que su hijo y su nuera han puesto fin a su relación. Cuatro años eran los que llevaba junta la pareja que, al parecer, ha sufrido una serie crisis que no ha sido capaz de superar.

Tanto es así que Ana ha visto que el medio ha expuesto que Miguel ya ha abandonado la casa que compartía con Aitana desde 2021. Una vivienda que es propiedad de ella y que está situada en la misma urbanización donde reside Duato y su marido.

La noticia de la ruptura ha generado un gran revuelo en la prensa del corazón y también entre los numerosos fans de la pareja. Seguidores que están perplejos y tristes por la separación, sobre la que poco después de que viera la luz ha sido preguntada la cantante.

Duato ha visto que la joven ha acudido a la fiesta de la firma Yves Saint Laurent Beauté de la que es imagen. Allí la prensa ha querido saber qué hay de cierto en la noticia publicada. Ella, tan discreta como siempre en cuanto a su intimidad, ha dicho: “Sabéis que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto”.

“Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero no voy a hablar de esto. No quiero confirmar ni desmentir nada”.

A esto ha añadido: “Estoy muy bien, pero me he puesto muy mala de una gripe. Estoy en plenos ensayos para el 20 de diciembre, que es mi último concierto en el Wizink Center y tengo muchas ganas”.

Eso sí, ha aprovechado la situación para hacerle una petición a los medios. Lo ha hecho diciendo: “Os lo digo con la mano en el corazón a ver si me podéis ayudar. No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana, hombres”.

“Yo estoy sola, lo paso muy mal, tengo mucho miedo. Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero de verdad que necesito vuestra ayuda porque lo estoy pasando mal por esto. Es a lo que quiero que me ayudéis y también por eso he venido aquí, para calmar las aguas”.

Ana Duato ve publicarse detalles del fin de la historia de amor de Aitana y Miguel

La intérprete de Mercedes en Cuéntame ha visto así que Aitana ha mantenido el silencio sobre la ruptura y Miguel está haciendo lo propio. Ninguno de los dos ha querido confirmarla y menos ahora que acaban de presentar la serie que han grabado juntos para Disney. Una ficción, titulada La Última, en la que viven una hermosa relación.

Sin embargo, mientras ellos siguen callados, las informaciones no dejan de ir apareciendo.

Y así es como hemos conocido que uno de los motivos de la ruptura ha sido la grabación de dicha producción. Con ella han vivido mucha tensión porque no acababan de entenderse en el ámbito laboral. Y, al final, esta la han trasladado a su romance, al que le ha pasado factura.

