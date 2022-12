Ana Duato, preocupada al descubrir qué está pasando en casa de su vecina

Ana Duato no ha podido evitar preocuparse después de enterarse de todo lo que está pasando en casa de una de sus vecinas más queridas. Y es que todo apunta a que esta joven está a punto de tomar una importante decisión en su vida.

No hay ninguna duda de que, desde que salió a la luz la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau, todos los focos se han puesto encima de esta mediática expareja.

| EuropaPress

Aunque esta es una información que llevaba resonando con fuerza desde hace varios meses, no fue hasta la confirmación de la revista Lecturas cuando se hizo oficial.

A principios de diciembre, el hijo de Ana Duato y la semifinalista de OT 2017 posaron juntos y muy unidos para el estreno de su serie, La última, un proyecto que han llevado a cabo junto a Disney+ y que ambos protagonizan.

Y, aunque con aquella aparición pública consiguieron acallar un poco los rumores, estos dos jóvenes no han conseguido pasar desapercibidos en el último mes del año.

Ahora, Ana Duato se ha quedado muy preocupada con la última decisión que ha tomado su exnuera. Y es que El programa de AR cree saber cuál es el próximo paso que dará Aitana para terminar con esta dolorosa etapa de su vida.

Ana Duato solo quiere que ella esté tranquila

Ana Duato solo quiere lo mejor para Aitana, por eso entiende perfectamente la última decisión que ha tomado la cantante en relación con su lugar de residencia.

Hace unos días, la intérprete acudió a un importante evento de una conocida firma de moda, donde no se lo pensó dos veces a la hora de mandar un contundente mensaje a la prensa social de nuestro país.

Y es que, desde que su ruptura saltó por los aires, la intimidad de la extriunfita se ha visto gravemente afectada. Por eso, a la exnuera de Ana Duato no le quedó otra opción que hacer una delicada petición delante de las cámaras de televisión.

| EuropaPress

"Sabéis que yo no hablo de mi vida, pero sí quiero decir una cosa. Os lo pido con la mano en el corazón, no me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana y estoy sola", suplicó Aitana, justo antes de asegurar que "tiene mucho miedo".

"Lo paso muy mal, en serio, tengo mucho miedo. Y cuando hacéis fotos o grabáis fuera de mi casa… Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque lo estoy pasando muy mal", puntualizó, dejando a Ana Duato totalmente muda.

Esta semana, y en relación con este delicado problema, El programa de AR ha asegurado que la ex de Miguel Bernardeau se estaría pensando en mudarse de casa.

Tal y como han relatado en este matinal de Telecinco, la cantante estaría muy agobiada por toda la presión mediática que ha estado recibiendo en los últimos días.

Y es que, aunque ella misma pidió públicamente que la dejaran en paz, todo apunta a que el agobio por parte de la prensa no ha cesado.

| GTRES

Pero esta no sería la única razón que le ha llevado a tomar esta importante determinación. Además, la actual casa de Aitana se encuentra muy cerca de la vivienda familiar de Ana Duato.

Y, aunque la artista siempre se había mostrado muy contenta con el hecho de vivir cerca de la casa de su suegra, todo apunta a que ahora prefiere marcar distancia con la familia de su expareja.

Mientras tanto, del que no se sabe nada es de Miguel Bernardeau. El actor ha optado por permanecer en un discreto segundo plano y ha decidido no hacer ninguna declaración acerca de su ruptura.

Tal y como podemos ver en sus redes sociales, el hijo de Ana Duato está muy centrado en su carrera profesional, algo que le está ayudando a sobrellevar su separación de la mejor manera posible.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp