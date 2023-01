Ana Duato descubre que no hay solución y prepara a su hijo para lo peor

Ana Duato se encuentra muy preocupada en estos momentos. Sí, está intranquila por su hijo, Miguel Bernardeau, pues es consciente de que su ruptura con Aitana lo tiene apesadumbrado. Pero es que, además, ahora acaba de desvelarse una información que lo va a entristecer aún más.

La actriz ha podido conocer que la serie internacional en la que él ha participado, 1899, no ha renovado con Netflix. Vamos, que no hay vuelta atrás en este asunto y el joven tiene que aceptar que pierde el trabajo. De ahí que ella esté en estos momentos consolándole y dándole el cariño que necesita para afrontar la situación.

Ana sabe que él suma así un duro revés. Claro, porque la citada decisión con esta ficción le va a causar un gran daño profesional y personal. Y es que se queda sin ingresos y además ve truncado el esfuerzo y el cariño que había puesto en el proyecto.

Ana Duato descubre el nuevo mazazo

La protagonista de Cuéntame es consciente de que Miguel estaba muy ilusionado con su trabajo en la serie de ciencia ficción 1899. Suponía dar un gran salto a nivel internacional y estaba confiado en que aquella iba a triunfar. Sin embargo, las cosas no han salido en absoluto como él había pensado.

Ana ha podido conocer que los creadores de dicha ficción de Netflix, Jantje Friese y Baran bo Odar, han revelado que la plataforma ha decidido no seguir apoyándola. Al contrario de lo que se había pensado y de lo que aquellos habían ideado, no habrá continuación. Y lo han comunicado en redes sociales con este mensaje: “Con gran pesar, tenemos que deciros que 1899 no será renovada”.

“Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como hicimos con Dark. A veces, las cosas no salen como uno planea, así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera”.

A esto han añadido: “Queremos agradeceros de todo corazón que hayáis formado parte de esta maravillosa aventura. Os queremos. No lo olvidéis nunca”.

De esta manera, es como Duato se ha enterado de la triste noticia para su hijo, al que estará apoyando en estos duros momentos. Y al que le habrá dado el cariño y el ánimo que necesita en la reunión familiar que han tenido en estos días de Navidad.

| GTRES

Ana Duato sabe que los reveses parecen estar sumándose

La actriz valenciana sabe que la cancelación de la serie y la ruptura con Aitana hacen que Miguel no esté viviendo un buen momento. Y, por si fuera poco, parece que nuevas losas caen sobre el estado anímico de él. En las últimas horas su hijo ha visto una imagen que seguro que no le ha dejado indiferente.

Ana ha sabido que la que fue su nuera ha compartido en sus redes sociales varias fotografías junto al que se rumorea que puede ser su nuevo amor. Nos estamos refiriendo al cantante Sebastián Yatra.

| GTRES

En concreto, la joven ha subido a Instagram distintas instantáneas donde se la ve junto al colombiano. Aunque también aparecen más personas, como sería el caso de Lola Índigo. Todos ellos han optado por realizar una escapada a Londres para así comenzar el 2023 de la mejor manera posible.

Como es lógico, Ana ha visto que esta publicación está generando muchos rumores y comentarios sobre el citado romance. Eso sí, hay que admitir que Aitana ha querido desde el principio negarlos a su modo. Por este motivo, las imágenes las ha acompañado de esta frase: “Una pandilla de 6 amigos (7)”.

