Ana Duato ya conoce el motivo por el que Aitana ha roto con su hijo

Ana Duato es una de las actrices más míticas del panorama nacional y tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos. Su relación con la prensa rosa es muy escasa porque considera que es un negocio que podría ensombrecer su talento. Pero la realidad es que su destreza está por encima de todo, de ahí que actualmente juegue un papel tan importante.

Ana Duato ha confirmado los rumores gracias a la revista Lecturas: su hijo Miguel Bernardeau ha roto con la famosa y querida Aitana. El primer medio en dar la noticia fue el programa Socialité, que se trasladó hasta la casa de la cantante para conseguir sus declaraciones. Ella lo negó todo y atacó a Telecinco, acusando a la cadena de estar ensuciando un noviazgo perfecto.

Ana era consciente de la realidad, pero no contó nada porque no quería comprometer a su hijo ni a su nuera. En estos momentos la situación es bastante tensa, así que ningún reportero se atreve a hablar con la artista para descubrir qué está pasando. Solamente hay una cosa clara: la ruptura es irreversible y llevaban un tiempo en crisis, la situación viene de lejos.

Ana había hablado con Miguel antes de que la noticia saliera a la luz porque mantienen una relación estupenda. Conoce el motivo de la separación, pero es evidente que nunca lo compartirá con el gran público por respeto y prudencia. Ahora lo importante es que la prensa no investigue demasiado porque la expareja es bastante reservada y comedida.

Aitana tiene a sus espaldas un ejército de seguidores que le va a proteger, pero la curiosidad aumenta por momentos. Todos quieren saber por qué ha dejado a Miguel y la única que tiene esta respuesta es la suegra, pero ella no dirá nada. Lo que sí han dejado claro es que no hay terceras personas por ninguna de las dos partes, es una posibilidad que queda descartada.

Ana Duato tiene motivos para estar dolida

Ana ha confiado en varios periodistas que le han dado la espalda en su peor momento, por eso no quiere contestar a ninguna pregunta. Cuentan que se siente mal con determinadas situaciones y que lo último que hará será aumentar la tensión que hay en la familia. En estos momentos solamente pueden hablar dos personas: Miguel y Aitana, pero ellos no darán el paso.

La madre de Miguel ha compartido muchos momentos con los enamorados, de hecho mantenía una relación estupenda con la cantante. En Socialité explicaron que Aitana estaba plenamente integrada en la familia, todos le habían recibido con los brazos abiertos. El clan ha hecho un pacto: los motivos reales de la ruptura permanecerán en secreto hasta nuevo aviso.

La revista Lecturas ha confirmado un rumor que lleva demasiado tiempo circulando por la prensa del corazón. Hay quien dice que el hijo de Duato ha escondido la situación real porque no quería cambiar su imagen pública. Estar saliendo con Aitana supuestamente le ayudaba a llamar la atención de los responsables de ciertos proyectos.

Ana Duato ha dado un golpe en la mesa

Ana ha dejado claro que va a mantenerse al margen del revuelo, no tiene intención de dar la cara por Miguel. Él dará explicaciones cuando considere oportuno, pero todo hace pensar que no será amable con los reporteros. En Telecinco se han acercado a él en varias ocasiones y la respuesta, aunque educada, no ha sido muy dulce.

Duato hará todo lo posible para ayudar a su familia: no quiere que la prensa enturbie un momento que ya es complicado. Aitana es un rostro bastante querido y evidentemente que cuenta con el apoyo del público. Si hubiera una batalla tendría una clara vencedora: la cantante.

