Un amigo de Pedro Carrasco deja muda a Raquel Mosquera al hablar del dinero

Pedro Carrasco, a pesar de haber fallecido en 2001, ha vuelto a ser noticia estas últimas semanas. Todo porque la docuserie de su hija, Rocío, ha sacado a la luz muchos asuntos familiares. Y esto ha propiciado la aparición de personas que han hablado sobre él y de la relación que tenía con la joven.

Raquel Mosquera, la que fue su viuda, ha quedado en entredicho por sus mentiras y también por un sinfín de testimonios que la contradicen. Entre estos los de familiares y amigos muy íntimos, como Jimmy Giménez-Arnau. Pero ahora ha aparecido en televisión otra persona que dice haber sido su amigo y que es el único que respalda a la peluquera.

Pedro Carrasco y su amistad que ahora sale a la luz

El exmarido de Rocío Jurado y la relación que tenía con su única hija se han convertido en protagonistas de la citada docuserie. Quienes han aparecido en televisión han dejado de manifiesto que los dos se querían, a pesar de que estuvieron un tiempo distanciados. Sin embargo, Raquel dice todo lo contrario y ahora hay alguien que la apoya.

Nos estamos refiriendo al italiano Bruno Caso, que ha decidido hablar por primera vez para el programa Fiesta. Este se ha presentado como un amigo íntimo de Pedro hasta que falleció. Así, ha relatado que se conocieron en 1990, pocos meses después de que se separara de la chipionera.

Exactamente ha dicho: “Lo conocí cuando abrí una joyería aquí en España e hicimos negocio porque él llevaba una firma de relojes”. Es más, ha llegado a exponer que fue él el que encontró el local donde Mosquera abriría tiempo después su peluquería. De ahí que acudiera a la boda de esta y el boxeador.

Ahora, tras años en silencio, ha decidido hablar para dar su apoyo a la que fue viuda de su amigo. Y lo ha hecho hablando de la relación entre padre e hija: “Para mí, Rocío está mintiendo por dinero. Pedro la adoraba y lo que pasó con ella... Pues lo pasó fatal”.

“A su padre más de una vez no le recibió, decía que no estaba. Él se ha muerto sin ver a su hija, con ella no se hablaba”.

De igual modo, ha expuesto: “Ella ha insinuado que su padre bebía, que iba así con el coche. Dio a entender que Pedro estaba borracho, pero él no era borracho, ¡qué mentira!”. No obstante, habría que aclararle que quien habló de que Carrasco salió haciendo eses fue Raquel.

El amigo de Pedro Carrasco habla de otros asuntos peliagudos

El boxeador parece ser que no tenía en estima al exmarido de su hija. Lo han afirmado distintas personas, entre ellas, un amigo de él llamado Zoilo, que ha llegado a contar algo desconocido. Ha confesado que un día el deportista estuvo buscando a su yerno para aclarar cuentas porque había pegado a aquella.

Pero el italiano ha manifestado que Pedro “nunca me habló mal de Antonio David”. Eso sí, ha desvelado que no le gustaba Fidel: “Él sufría mucho y no le gustaba tanto la vida de su hija”. Incluso ha opinado que su amigo tenía la sensación de que Albiac le había distanciado de Rocío.

“Y es que cuando ella tiene el accidente, tuvo dificultades para verla. Yo creo que se dio cuenta de que Fidel la tenía bien atada. Se sentía que le habían tratado mal”.

Sobre si Pedro podía ver a sus nietos ha afirmado: “Te puedo asegurar que la versión original es la de Raquel Mosquera”. Es decir, que su hija le dificultaba poder estar con los pequeños.

La docuserie de Rocío llegó a su final la pasada semana, por lo que ella ya no tiene manera de contestar a Bruno. Habrá que esperar para ver si lo hace a través de la boca de algún colaborador de Telecinco.