Un amigo de Concha Velasco deja de esconder el secreto: 'Va a sorprender'

Concha Velasco está siendo noticia desde hace unos días especialmente porque se ha revelado que su estado de salud es débil. Pero, muy pronto, va a ser protagonista de la actualidad por un motivo tan inesperado como positivo. Al parecer, se va a publicar un tema musical que ella grabó en la década de los años 90 con un rostro muy conocido.

Enrique del Pozo, con quien interpreta dicho single, es quien ahora ha desvelado que dicha grabación inédita va a ver ahora la luz. Lo va a hacer sorprendiendo a todo el mundo y dejando claro el porqué ella es una gran artista.

Concha Velasco, perpleja y feliz con la información

La actriz vallisoletana, a pesar de su estado de salud delicado, está al día de todo lo que sucede en nuestro país. Y esto la habrá llevado a descubrir que a lo largo de este mes va a publicarse una canción que ella grabó en 1996. Se trata de Recuerda, una versión de la famosa Sweet Dreams, que interpreta junto a Enrique.

El cantante y colaborador de televisión ha sido el encargado de dar a conocer esta noticia a la revista Pronto. Exactamente, ha explicado que es el último tema cantado por Concha y es uno de sus favoritos”.

Asimismo, ha afirmado que “es un trabajo muy ilusionante y va a sorprender. A los dos nos entusiasma y esperamos que tenga mucho éxito”.

| Mediaset

De la misma manera, ha querido dejar de manifiesto que para él es muy especial este proyecto. Lo es porque “es una especie de homenaje a una artista y a una mujer extraordinaria. La admiro profundamente y cantar a su lado es un lujazo”.

Una publicación, la de la citada canción, que ya adelantó hace unas semanas en su cuenta de Instagram. Y lo hizo agradeciendo al hijo mayor de Velasco su ayuda: “Gracias a mi querido Manuel por su cariño, generosidad y clase. Gracias, amigo, por hacer fácil y posible de nuevo todo lo necesario para visibilizar la canción que hicimos tu madre y yo”.

“Saldrá estas Navidades, es la versión del tema original de The Mama´s & The Papa´s. Siempre para lo que me necesites y mucha salud para tu madre”.

Concha Velasco descubre los planes de Enrique

La exmujer de Paco Marsó, si ha leído la entrevista de Pronto, habrá podido comprar que Del Pozo también ha hablado en la misma de su presente y de su futuro. Así, ha contado que está trabajando como actor en una película sobre Salvador Dalí y que tiene dos proyectos muy interesantes. Estos son un nuevo disco y “un documental de temática social, del que aún no puedo desvelar su contenido”.

A nivel personal, ha confesado que se casará el año que viene con su novio, Rubén. Lo harán “no en Roma, como estaba previsto, sino aquí, en España. Será cuando todos estemos mejor situados económicamente”.

| GTRES

Concha conoce muy bien a Enrique y sabe que 'no tiene pelos en la lengua'. Por eso, no le habrá extrañado que haya hablado sin tapujos del motivo que le llevó a dejar de ser colaborador en Viva la vida. Y es que al respecto ha sido tajante: “El programa se convirtió en el cortijo de la familia Campos”.

“Y yo no estaba por la labor de bajar la cabeza ni de convertirme en una marioneta de esas señoras”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp