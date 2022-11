Una amiga de Amaia Montero anuncia lo peor y saltan las alarmas

Amaia Montero sabe que hay una preocupación máxima por su situación. Y todo después de que en las últimas semanas la viésemos publicar una fotografía en la que quedaba patente que no se encontraba en las mejores condiciones a nivel mental.

Amaia Montero fue todo un icono del pop español en la década de los 2000 y ahora es obvio que está pasando por una de las etapas más duras de su vida.

Hace semanas, la ex de La Oreja de Van Gogh compartía una foto a su legión de seguidores en la que aparecía despeinada. Lo hacía también sin maquillar y en un estado que dejaba impactados a los que más la quieren.

Amaia Montero atraviesa un momento delicado

Además, el mensaje que publicaba Amaia no era nada esperanzador y la preocupación iba en aumento en su círculo más cercano.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se preguntaba la cantante vasca. Este mensaje provocaba la reacción inmediata de sus seguidores y sobre todo de sus familiares.

Lo cierto es que se ha sabido que Amaia Montero ha estado ingresada en una conocida clínica navarra. Ha acudido allí para tratarse y ponerse en manos de profesionales para superar este bache que dura ya demasiado tiempo.

Rompen el silencio sobre el estado de la cantante vasca

El caso es que este miércoles, la revista Semana publicaba en portada la primera imagen de Amaia Montero después de estar un mes ingresada. Y parece que, poco a poco, va saliendo del pozo en el que se metió la conocida cantante nacida en Irún.

Su entorno más próximo se alegra por ella y también sus amigos, que no lo han dejado en todo este tiempo. Y una de las que más ha arropado a la cantante irundarra ha sido la veterana actriz Cayetana Guillén Cuervo.

Cayetana y Amaia son amigas desde hace tiempo y la cantante es madrina del hijo que la actriz tiene en común con el fotógrafo Omar Ayyashi Ramiro.

Su relación es tan estrecha que Cayetana Guillén Cuervo que, al acudir hace unas horas a un evento en la capital de España, se ha referido a su amiga. Así, esta ha intentado mandar un mensaje de calma horas antes de que saliese publicada la portada de que la cantante está fuera de la clínica.

"No es fácil estar siempre tan expuesto a nivel público"

A pesar de que la preocupación es notoria para la hija de Fernando Guillén, la actriz intenta ver el lado positivo a este asunto tan espinoso. Sabe que Montero ahora tiene una gran ilusión y no es otra que enfocarse en el próximo trabajo que sacará al mercado.

"Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte, va a salir adelante, te lo digo yo que sí". "No es fácil estar siempre tan expuesto a nivel público, pero saldrá de esta. Estoy segura", sentenciaba la buena de Cayetana durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Un mensaje de calma que llega poco más tarde de las palabras que Gonzalo Miró pronunciaba sobre Amaia Montero, su pareja entre los años 2009 y 2011. "Yo la quiero mucho, ella es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas”, decía hace unas horas el hijo de Pilar Miró.