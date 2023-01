Amelia Bono toma una inesperada decisión al poco de volver con su marido

Amelia Bono toma una importante decisión tan solo unos meses después de su sonada reconciliación con Manuel Martos. Y es que, a pesar de que están viviendo una nueva historia de amor, la socialité ha optado por separar los negocios del amor.

Hace casi dos años, esta pareja anunció por sorpresa que, después de 14 años de matrimonio y 4 hijos en común, habían puesto punto y final a su relación.

"Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros cuatro tesoros. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera", aseguró Amelia Bono a través de las redes sociales.

Pero, cuando parecía prácticamente imposible una reconciliación entre ellos, el hijo de Raphael y su mujer anunciaron a los cuatro vientos que habían decidido darse una nueva oportunidad, algo que llenó de felicidad a estas dos conocidas familias españolas.

Ahora, y a pesar de estar en su mejor momento, Amelia Bono ha ampliado su patrimonio, aunque eso sí, ha decidido asociarse a otro hombre que no es su marido.

Amelia Bono toma una importante decisión

Amelia Bono solo quiere lo mejor para sus hijos, por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer una importante inversión junto a uno de los hombres más importantes de su vida. Y no, no estamos hablando de Manuel Martos.

Y es que, a pesar de que su matrimonio está mejor que nunca, la socialité ha ampliado en los últimos años su ya jugoso patrimonio familiar. Junto a su padre, el exministro de Defensa socialista José Bono, la influencer ha comprado un total de cinco inmuebles a través de las empresas del expolítico.

Según ha desvelado El Confidencial en exclusiva, las casas compradas por Amelia Bono y su padre están situadas en pleno centro histórico de la ciudad de Toledo, algo que las dota de un gran valor económico.

Pero, ¿cómo ha conseguido la socialité juntar tanto dinero? Según este citado medio de comunicación, la mujer de Manuel Martos es una de las influencers más seguidas de nuestro país.

Además de sus ingresos por promocionar marcas de moda y belleza a través de sus redes y a sus múltiples apariciones en programas de televisión, Amelia Bono también figura como accionista en una de las empresas que han comprado los inmuebles.

Amelia Bono: el dinero de su inversión

Entre las empresas que Amelia Bono y su padre han utilizado para la adquisición de estas últimas propiedades, se encuentra Tojsama 14 SL, administrada por el colaborador de Bono, José Manuel Fernández Peña.

Y, aunque desde su fundación, Chunda, como le llaman sus seres queridos, estuvo al frente del negocio, en marzo de 2019 el exministro le sustituyó en todas sus funciones.

En 2021, el expresidente del Congreso de los Diputados compró tres casas situadas en el centro de la capital castellanomanchega a través de esta empresa.

Tras esta operación, el padre de Amelia Bono dejó el puesto de administrador, aunque sigue siendo su principal accionista. La influencer, por su parte, participa del capital en dicho negocio.

Otra de las empresas que padre e hija han utilizado para esta gran compra, ha sido Tecnove, una fábrica de material de defensa, situada en Herencia (Ciudad Real).

A través de ella, Bono adquirió en 2019 un inmueble de 70 metros cuadrados situado, también, en el casco histórico de Toledo. Tan solo dos años después, el progenitor de Amelia Bono compró la quinta y última vivienda, de 109,5 metros cuadrados.

Estas cinco casas se han unido al gran patrimonio inmobiliario de los Bono. Entre las posesiones de esta familia ya se encontraban un ático en el barrio de Salamanca de Madrid con vistas al Retiro y una vivienda situada en la localidad albaceteña de Salobre, pueblo en que nació José en 1950.

