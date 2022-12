Amaia Montero, descubierta: lo que nadie cuenta de su estancia en el hospital

Amaia Montero compartió con sus seguidores una fotografía a mediados de octubre que dejó a todos sin palabras. La cantante subió a su Instagram una foto en la que aparecía con mal aspecto y con la que preocupó bastante. Tanto que hizo saltar las alarmas de casi todos.

Ella misma publicó esta imagen con unas palabras bastante tristes. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”. Actualmente, la fotografía de la que estamos hablando ya no se encuentra en su perfil.

La joven decidió eliminarla, pero antes generó una gran variedad de comentarios. La mayoría mensajes preocupantes en lo que se refiere a su salud. A raíz de ello, Amaia Montero tomó la difícil situación de ponerse en manos de profesionales para ayudarla con lo que estaba pasando.

Anteriormente, no sabíamos el por qué de su ingreso, pero ahora sí que tenemos conocimiento de por qué tuvo que ingresar en la clínica.

Estrés y ansiedad

Amaia Montero publicó hace tan solo unos meses una fotografía a través de su perfil de Instagram que se hizo viral a los pocos minutos. En la imagen, podíamos ver a la vocalista de la Oreja de Van Gogh con un aspecto muy cambiado, mala cara y con la que trasmitía que algo no estaba yendo bien en su vida.

Al tiempo, esta fotografía de la que hablamos se ha evaporado, probablemente porque la propia Amaia Montero decidiese eliminarla de su perfil social. En el tiempo en el que estuvo publicada se encontraron varios mensajes al respecto y muchos eran preocupándose por su salud.

A raíz de ello, la artista decidió que era hora de ponerse en manos de profesionales e ingresó en una clínica de Navarra. Aunque hace unos días pudimos ver que abandonó la clínica para continuar su recuperación fuera.

En el momento en el que salió se pudo ver a Amaia Montero con un aspecto mucho mejor del que le habíamos visto en la imagen difundida públicamente. El principal motivo de su ingreso fue "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”.

Tranquilidad, silencio y desconexión

Amaia Montero deberá tomarse unas buenas vacaciones. Tras lo sucedido y el ingreso en la clínica de Navarra debido al estrés que le ha derivado su nuevo disco, la joven deberá seguir unas cuantas recomendaciones.

"Tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”. Estas son las recomendaciones por parte de los profesionales médicos que deberá seguir la artista si quiere mejorar tanto física como mentalmente. Y parece que lo está llevando a rajatabla.

O al menos eso es lo que nos está mostrando en su perfil. Desde que salió de la clínica, Amaia Montero no ha compartido ninguna publicación en su perfil, por lo que parece que se está tomando en serio todas las recomendaciones médicas.

El gran apoyo de Amaia Montero

Cabe mencionar que durante todas estas últimas semanas difíciles, Amaia Montero ha estado totalmente apoyada por su familia. Y es que no le falta ningún apoyo por parte de su entorno cercano.

La hermana de la joven, desde el primer instante en el que se hizo pública la fotografía, contactó de inmediato con el programa televisivo Espejo Público para aclarar las dudas. Su hermana quiso tranquilizar a todos tras haber visto la imagen del aspecto de Amaia Montero.

Dejó bastante claro que ni ella, ni su familia iba a confirmar o desmentir cualquiera de los comentarios que se estaban haciendo al respecto sobre la fotografía social. Además, quiso destacar que tanto ella, como su madre estaban haciendo todo lo posible para que Amaia se encontrase bien y que estaban a su lado apoyándola.

